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洛阳科技大市场正式试运营
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-30 10:00

　　昨日，《洛阳晚报》记者从市科技局了解到，28日，洛阳科技大市场正式试运营并对外开放。该市场位于高新区河洛路215号瑞泽大厦，是由市科技局牵头建设的科技资源公共服务平台，大家如果有好的科技资源，都可以在这里得到帮助。

　　市科技局相关负责人介绍，这里主要有“展示、交易、共享、服务、交流”五位一体的功能。

　　“展示”就是展现当前最前沿的科技成果；“交易”就是依托政策引导和市场交易，促进技术转移和成果转化；“共享”就是通过技术平台、仪器设备、科技文献、专家人才等资源的共享，实现科技资源的开放整合与高效利用；“服务”是通过人才创业、科技中介等专业化和集成化服务，实现科技资源与产业的有效对接；“交流”是通过举办科技大集市和各种专业论坛，开展科技宣传、咨询、培训等活动，促进科技资源的交流与合作。

　　今后，洛阳科技大市场还将采用线上线下相结合的方式，构建“一网一厅一中心”。

　　“一网”为科技大市场网，该网站上汇集高校院所、军工单位、科技企业、服务机构在人才、设备、技术、成果、资金等方面的科技资源。

　　“一厅”为科技大市场服务大厅，结合线上业务设置，投放对应线下业务，提供各类创新性服务。另外，高校服务厅位于洛阳理工学院，主要针对各类科研主体，提供产学研合作、技术成果转化、需求满足等创新业务。

　　“一中心”即洛阳科技大市场运营中心，主要负责运营工作。（洛阳晚报记者 李砺瑾 通讯员 任姣姣）
[ 责任编辑：马佳佳]
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