2018嵩县冰雪节开幕

昨日，“2018中国嵩县冰雪节”暨嵩县冬季旅游产品发布会在新区泉舜广场举行，“2018中国嵩县冰雪节”正式拉开帷幕。
在本届冰雪节期间，洛阳白云山滑雪场正式开放，该滑雪场与白云山旅游度假区内的白云湖景点相邻，滑雪场海拔1600米，面积5000平方米，能同时接纳400人，是一家集冬季观光、丛林滑雪、休闲度假于一体的滑雪乐园。为满足游客需求，在冰雪节期间白云山旅游度假区将开放玉皇顶、九龙瀑布、森林氧吧等景点。
本次活动由嵩县人民政府主办，嵩县旅游局、白云山旅游度假区承办。自即日起，只要您关注微博“5A嵩县”或者微信公众号“5A嵩县”，就有机会获得白云山景区的门票。（洛阳日报记者 戚帅华 实习生 李超）
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