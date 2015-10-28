28日晚，《百姓问政看落实》播出第二期，市住房公积金管理中心等五家单位负责人走进直播间。本期节目反映出相关单位此前承诺的解决事项尚未解决到位，五家单位负责人对相关情况进行了解释说明。

咋还不联系我解决呢

市民梁先生于2013年11月用公积金贷款购买了一套期房，并缴纳了3200多元担保费。2014年，因采光问题，他与开发商达成退房协议。2015年4月，他还清了公积金贷款，公积金管理部门却未将担保费退还。今年4月20日，他在《百姓问政》节目中反映此事，但相关部门未与他取得联系。

市住房公积金管理中心主任孙红军表示，根据有关规定，我市的公积金贷款担保业务由洛阳市住房置业担保公司负责，并按要求收取一定担保费用。市住房公积金管理中心对该问题进行了研究和安排，移交给洛阳市住房置业担保公司处理。问题没能解决，说明有关人员的责任心不强。他同时透露，2014年12月之后，我市取消了个人缴纳担保费项目，改为政府缴纳。

洛阳市住房置业担保公司一位负责人表示，将及时与梁先生联系，核实有关情况，力争在一周内给出明确答复。

“假冒土地证”问题，司法机关介入调查

在5月25日的节目中，反映了润鑫乐业园小区居民在进行二手房交易时，发现自己的土地证系假冒证件一事。市房管局负责人承诺，将会同有关部门调查落实。之后，洛阳市房地产市场管理处有关负责人作出回应，表示正在调查解决，但问题至今仍未解决。

市房管局局长李新志说，房管局约谈了开发企业负责人，并责令其尽快办理土地证，对方承诺年底前办理完毕。但是，该开发企业未能在承诺时限内办理土地证，西工区将其列入问题楼盘台账。目前，西工区已经将该楼盘的问题上报至市政府，市政府近期将召开专题会议研究解决。

市国土资源局局长郭建平表示，类似的以假土地证办理房产证的现象在我市还有，司法机关已介入调查。开发企业必须依法缴纳出让金，合法取得国有土地后才能办理房产证。

欠缴税费，开发企业或被诉至法庭

西工区某小区居民反映自己在办理不动产权证书的过程中，被告知因土地证有问题而不能办理。市国土资源局相关负责人在《百姓问政》栏目中答复：该小区的问题将在年底解决。前不久，小区居民表示，问题依然没得到解决。

市国土资源局相关负责人表示，该问题是由两个开发企业因变更开发资格而产生的，双方须到税务部门完税后，将土地证办到另一方名下。但是，其中一方因不愿缴纳有关税费而导致问题未能及时解决。按照有关规定，开发企业欠缴税费的，有关部门将启动追缴程序。之后，国土资源部门将及时解决这一问题。

市国土资源局局长郭建平表示，市国土资源局将继续督促开发企业主动缴纳有关税费，否则将予以起诉，争取在最短的时间内解决群众反映的问题。

说好的花园绿地呢

老城区凤华园小区原本是一个城中村改造项目，规划建设8栋多层楼房和一个花园绿地。然而，楼房建成后，花园绿地没有建设。在今年8月17日的节目中，现场一位民评代表向市城乡规划局反映此事。该局有关负责人在节目中表示，将进一步核实情况，督促开发企业按照规划落实到位。然而，几个月过去了，居民反映的问题依然没有解决。

市城乡规划局局长张昭民说，经核实，开发商并未按照规划总图建设小区内的花园绿地，原因是有十余户居民未完成征迁。市城乡规划局已就此事与老城区政府进行了沟通，力争早日完成征迁任务，建设花园绿地。

满足两个条件可吊销营业执照

在4月27日的节目中，市民赵先生反映，洛阳名之驰汽车销售有限公司自2015年5月起就处于停业状态，但工商部门并没有吊销其营业执照。之后，市工商局专业分局有关负责人回应称，如果该企业在今年6月底仍然未参加年报，并且两年没有纳税，将依法启动吊销营业执照的程序。然而，经过查询，该企业仍处于存续状态。

市工商局局长袁剑表示，按照要求，此类企业须满足连续两年未年报、连续两年未在税务部门纳税审报两个条件，方可吊销其营业执照，但目前该企业并不符合第二个条件。（洛阳日报记者 李三旺）