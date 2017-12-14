洛阳开展清洁行动 提升城市形象

为提升我市全国文明城市创建水平，为市民营造整洁的节日环境，我市自27日至30日开展城市清洁集中行动。

根据部署，集中行动对城市主次干道及城乡接合部道路进行彻底清洗，全面清洁商业街道、游园广场，彻底清除城乡接合部、背街小巷、城中村、犄角旮旯等区域的生活垃圾，清洁环卫公厕，清理整治卫生死角，清洗城市公交车站牌、人行道、交通护栏、双黄线等；对建筑立面进行清洗和楼顶保洁，清洗住宅小区阳台、楼顶积尘、企事业单位公共区域积尘；确保小区路面平整，生活垃圾定点投放、定时清运等。

集中行动还将对农贸市场进行环境整治，确保地面整洁，柜台、摊位摆放整齐，无占道经营、乱搭乱建、乱拉乱扯现象，门前车辆摆放整齐；对园林绿地、河道堤岸的裸露黄土洒水保洁，对城区道路绿化带等区域实施喷灌降尘作业，减少植被积尘。

28日至29日，市创建办会同市老干部督导团、市公安局、市城管局、市交通局、市卫生计生委、市商务局组成联合督查组，对城市清洁集中行动进行专项督查，并通报督查中发现的问题和各城市区行动开展情况排名。

市委常委、市政府党组成员王琰君等参加督查活动。(洛阳日报记者 申利超 通讯员 徐巧丽)

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从督查情况看，各城市区、各相关部门、各有关单位迅速行动，城市环境面貌有所改观，但仍存在整体推进力度不大、氛围不浓、效果不明显的问题。

督查组发现，城市区内部分农贸市场卫生保洁不及时、不彻底，活禽区粪便污染严重、地面污水横流；个别道路路面排水口餐饮污水横流；城中村、城乡接合部路面积尘严重，有生活垃圾未清扫；居民小区未形成集中行动的声势，清扫保洁标准不高，犄角旮旯存在卫生死角；部分公交车站站牌、人行道、交通护栏、双黄线等清洗不到位；河渠水系垃圾、淤泥、漂浮物和护坡杂物、生活垃圾等未及时清理和打捞。 (秩铭)

各城市区城市清洁集中行动开展情况排名：

第一名 涧西区

第二名 吉利区

第三名 西工区

第四名 高新区

第五名 老城区

第六名 洛龙区

第七名 龙门园区

第八名 瀍河区

第九名 伊滨经开区