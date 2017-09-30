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省委全面深化改革调研核查组来洛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-30 09:57

　　29日，以省委改革办专职副主任李哲为组长的省委全面深化改革调研核查组来洛，就我市全面深化改革情况进行调研核查。

　　调研核查组一行召开座谈会，详细了解我市改革组织部署推动情况和“互联网+政务服务”建设、林权证登记制度改革、盐业体制改革等事项进展情况，听取相关部门意见和建议，并到市行政服务中心、洛阳智慧城市云平台实地查看。

　　今年以来，我市坚决贯彻落实中央和省委的重大决策部署，坚持问题导向，坚持重点突破，以实打实的改革举措，扎实有效推进各项工作开展。今年，市级层面研究和督促出台各类改革方案86个，统筹推进实施涵盖经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设6个方面26个大项171个子项重点改革任务，一些领域改革走在了全省乃至全国前列。

　　调研核查组认为，我市全面深化改革工作站位高、工作实、亮点多，在改革实践中总结出了一系列可复制、可推广的宝贵经验，在全省示范引领带动作用明显。希望我市提前谋划2018年改革工作，继续压实责任，抓好落实，努力探索出更具本地特色的改革发展道路，提出更多破解改革难题的意见和建议，为全省深化改革工作作出更加积极的贡献。

　　市委常委、秘书长王敬林等参加相关活动。（洛阳日报记者 姜明明）
[ 责任编辑：马佳佳]
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