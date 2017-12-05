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洛阳市有了自贸区法庭

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-30 10:00

　　昨日，高新区人民法院自由贸易区法庭揭牌。该法庭将结合河南自贸区洛阳片区建设实际，为自贸区新产业、新业态、新模式有序发展保驾护航。

　　该法庭将组建金融、涉外、知识产权等专业审判团队，审理与自贸区改革创新密切相关的商事、金融、知识产权等案件，并积极建立符合自贸区商事纠纷特点的多元化纠纷解决机制，助推自贸区营造法治化、国际化、便利化的营商环境。

　　省高级人民法院副院长史小红在揭牌仪式上指出，该法庭的设立标志着全省法院在服务和保障国家战略实施、服务和保障全省工作大局方面又迈出了新的一步；在司法实践中，要坚持正确的政治方向，严格依法办事，聚焦制度创新，积极探索为自贸区提供司法保障的改革举措，尽快形成可复制、可推广的司法经验；要积极参与自贸区治理体系和治理能力现代化建设，助力自贸区提升管理水平。

　　市领导胡衡庐、曲海滨、马志强等参加活动。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 王博文）
[ 责任编辑：马佳佳]
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