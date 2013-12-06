洛阳市政府与中原证券签约 加快多层次资本市场建设

昨日上午，市政府与中原证券股份有限公司签署战略合作协议，共同加快推进洛阳多层次资本市场体系建设，打造豫西北地区最大金融集聚区功能区。当天，我市108家“四板”展示企业集中挂牌，创下中原股权交易中心今年以来单次挂牌企业数量最高纪录。

中原证券股份有限公司董事长菅明军，中原股权交易中心董事长赵继增，市长刘宛康，市委常委、常务副市长吴孟铎参加签约仪式。

根据协议，至2022年，中原证券将力争帮助我市通过资本市场累计融资60亿元以上，争取达到100亿元；为我市辅导上市(挂牌)、再融资企业10家以上，推荐区域性股权交易市场挂牌企业300家以上；在洛设立分支机构3家以上。

菅明军在讲话中指出，中原证券高度重视在洛阳地区的服务，与政府、企业深入开展全面战略合作。本着资源共享、优势互补、服务实体经济的原则，中原证券将充分发挥本土券商的优势，利用多种资本市场工具，加快推进洛阳市多层次资本市场发展，助力洛阳经济发展。

刘宛康在致辞时表示，中原证券作为我省注册的唯一法人证券公司，自2005年进驻洛阳以来，为我市实体经济参与资本市场提供了大力支持。希望中原证券进一步发挥“金融豫军”主力军作用，在资金、政策等方面加大倾斜力度，支持洛阳加快建设副中心、打造全省增长极。洛阳市委、市政府将搭建合作平台，优化金融生态环境，推动双方在更深层次、更宽领域实现共赢发展。

此外，中原证券还在新设股权投资基金、新设机构、“引金入洛”工程、辅导企业上市挂牌等多个方面与我市签订合作协议，共计12个项目近19亿元。（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 李英丽）