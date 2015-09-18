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2018洛阳新年音乐会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-30 10:01

2018洛阳新年音乐会演出现场 记者 常世峰 摄

　　迈进新时代，开启新征程，谱写新篇章。昨晚，伴随着《红旗颂》辽阔悠远的旋律，2018洛阳新年音乐会在洛阳歌剧院奏响了新年的嘹亮乐章。

　　市委书记李亚、市长刘宛康、市人大常委会主任李少敏等市领导与社会各界代表共同欣赏这场高雅的音乐盛宴。

　　本场音乐会由著名指挥家吴涛担纲指挥，河南交响乐团演奏。整场演出中西合璧，曲风多元，精彩纷呈。演出中，《花好月圆》《茉莉花》《献给母亲的歌》《我的祖国》等经典民族音乐，或喜庆活泼、或婉转悠扬、或雄浑豪迈，令观众陶醉其中、思绪万千。《蓝色多瑙河》《天鹅湖》《法兰多拉舞曲》《匈牙利舞曲第五号》《斯拉夫舞曲第八号》等国外经典作品，精彩展现了西方音乐的艺术魅力。世界著名小提琴演奏家薛伟献上的一曲小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》，把流传千古的爱情故事演绎得酣畅淋漓。由词作家雪川、作曲家方兵、歌唱家王燕精心创作和演绎的歌曲《长风吟·洛阳牡丹》，词意隽永，曲调动人。交响合唱《朝阳沟》选段《咱们说说知心话》饱含着浓郁的河南味道，掀起了音乐会的高潮，引得观众连连喝彩。最后，在《拉德斯基进行曲》的欢快旋律中，新年音乐会圆满落幕。

　　本场音乐会由市委宣传部、市文广新局联合主办，旨在通过格调高雅、主题突出、特色鲜明的演出，营造欢乐祥和、团结向上、奋发进取的良好氛围，激励全市上下不忘初心、砥砺奋进，扎实推动党的十九大精神在洛阳落地生根，为发挥优势打好“四张牌”，加快建设副中心、打造全省增长极作出积极贡献。(洛阳日报记者 白云飞)
[ 责任编辑：马佳佳]
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