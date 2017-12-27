洛阳17条公交线路元旦上午临时调整

2018年1月1日8时，洛阳市元旦长跑比赛将在新区体育中心广场鸣枪开赛。当日7时至11时30分，古城路(不含)、滨河南路(不含)以南，开元大道(不含)以北，王城大道(不含)以西，瀛洲路(不含)以东区域将实行交通管制。昨日，记者从市公交集团获悉，当天上午，途经附近的公交线路将临时调整。

涉及调整的公交线路有：25路、28路、31路、34路、35路、39路、49路、57路、60路、63路、68路、70路、84路、88路、94路、大数据产业园专线，泉舜专线暂时停运，请您乘车时稍加留心。待长跑比赛结束后，以上线路将立即恢复原线路运行。(记者 智慧 通讯员 王明广 王斐)

元旦长跑比赛期间，途经附近公交线路调整信息

2018年1月1日上午8时，洛阳市元旦长跑比赛将在市体育中心广场鸣枪开赛。当天上午，途经附近的公交线路将临时调整。

具体调整信息如下：

25路、28路、35路、84路：沿原线行至西苑桥南后，改走滨河南路、瀛洲路、开元大道恢复原线路运行。

60路、63路、70路、88路、94路：沿原线路行至西苑桥南后，改走古城路高架到王城大道恢复原线路运行。

34路、68路：沿原线路行至英才路与凝碧北街交叉口后，改走凝碧北街、滨河南路、瀛洲路、开元大道恢复原线路运行。

49路：从西关发车沿原线路行至隋唐城路与隋唐园北路交叉口后，改走隋唐园北路、聂泰路、市府东街、太康路恢复原线路运行。

57路、大数据产业园专线：沿原线路行至开元大道与学府街交叉口后，改走学府街、关林路、瀛洲路、开元大道恢复原线路运行。

31路：去程从谷水西发车，还按原线路运行；回程从学府街与关林路交叉口发车，沿原线路行至学府街与关林路交叉口后，改走关林路、瀛洲桥恢复原线路运行。

39路：从关林庙发车，沿原线路行至牡丹大道与学府街交叉口后，改走学府街、关林路、瀛洲路恢复原线路运行。

泉舜专线暂停运。

待长跑活动结束后，以上线路将立即恢复原线路运行。