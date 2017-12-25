元旦假期 洛阳干冷依旧

根据最新气象资料分析，受冷空气影响，我市近期昼夜温差较大，明晨最低气温低至-6℃。这个元旦假期，太阳公公依旧坚守岗位，但是大风又至，干冷的感觉将持续。

放假了，不少人要走出家门，或走亲访友，感受暖暖的亲情，或来一场期待已久的旅行，迎接新的一年。那么，这个假期的天气情况如何呢？

记者从市气象台了解到，今天白天全区晴天间多云，西北风4级至5级减小到2级至3级，气温-4℃到10℃；明天晴天到多云，偏东风2级至3级，气温-6℃到9℃。风大天冷，您和家人一定要多穿点儿。

另外，气象专家提醒，由于风力较大，今天的城市火险等级为4级，请大家注意用火、用电安全，避免火灾发生。

有人喜欢旅行，也有人喜欢宅在家里。今天和明天是2017年的最后两天，忙碌了一年，趁着元旦假期，您也可以在家里陪伴家人，回顾一下2017年的收获，为即将到来的2018年列个计划。

昨日，小记曾跟大家分享，冷暖空气在合适的时间、合适的地点遇到了，才能“造”出雪花。据中国天气网预报，2018年1月1日，我市全区多云转阴天，气温-2℃到9℃；1月2日，阴天，气温-1℃到2℃。降温与大风意味着冷空气的实力变强了，可是没有暖湿空气，还是无法形成雨雪。

虽然难见雪花，但大家也有好去处，市区部分公园的蜡梅已成片绽放，如果这两天您不想出远门，带着家人去公园里赏梅也很不错呢！

这里，小记为您推荐几个观赏地点：王城公园西区韶月台、傲梅渲春园牡丹观赏区及月亮门附近，隋唐城遗址植物园东南侧梅园，洛浦公园北堤滨河路与王城大桥交叉口西侧河洛戏园附近的梅园。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）