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体彩做了这么多公益！你知道吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2017-12-29 17:47

　　作为国家公益彩票，发行伊始，中国体育彩票就心系国计民生。近年来，随着发行规模的逐步扩大，体育彩票对社会公益事业的支持力度也越来越大。从资助教育助学到支持文化事业，从帮扶弱势群体到救助大病患者，从新疆社会福利设施建设到支持西藏社会公益事业，公益体彩的身影无处不在。可以说，每一个体育彩票购买者，都通过自己的随手公益行为，践行着“乐善人生”的公益理念，为公益事业奉献着点滴之爱。

　　除了被大家所熟知的“公益体彩快乐操场”“新长城助学基金”等全国推行的公益品牌活动以外，每年各省市体彩中心都会结合地方特色，开展群众喜闻乐见的公益活动，而这些活动中很多已经成为当地的体彩公益品牌活动，在每一年的继承与改进中，公益体彩的脚步走得更快、走得更远、落得更实。 分割线

　　河南郑开马拉松

　　郑开马拉松是河南省唯一常设的大型国际体育赛事，也是目前中西部地区规模最大的全程马拉松赛事。体彩作为郑开马拉松的战略合作伙伴，多年助力此项大型国际性群众赛事，使更多民众加深了对体彩公益性的认识，也诠释了体育彩票“来之于民用之于民”的发行宗旨。

　　辽宁体彩文化节

　　辽宁体彩文化节是深受辽宁地区广大群众喜爱的公益活动。从2007年至今，每届文化节形式不同、特色各异，受众层面持续扩大，成为推广群众体育、引导全民健身的“正确打开方式”。

　　海南送琼剧下乡

　　“送琼剧下乡”公益惠民演出活动是海南体彩中心重点打造的品牌公益活动，深受海南本地民众，尤其是琼剧爱好者们的喜爱，让民众在家门口就能品尝琼剧文化大餐。

　　山东公益慈善晚会

　　山东体彩推出的“中国体育彩票”公益慈善晚会已举办多年。公益为本、慈善为心，晚会除了有精彩的文艺表演外，还会对当地的困难家庭或个人进行捐助，帮助他们渡过难关，把体彩大爱带到百姓身边。

　　重庆“你点我送”健康嘉年华

　　“你点我送”活动是重庆体彩公益惠民的具体举措之一，将送健康活动与送健康文化相结合，不仅向基层组织送健身活动，还送健身器材、健康书籍、健康心理辅导等。自2011年启动以来，已开展近1000场，受益人次逾100万。“你点健康项目，体彩送活动经费”的创新性公益活动方式备受基层百姓好评。

　　精彩不仅这些，环海南岛国际大帆船赛受到公益体彩鼎力支持；湖南“赢在社区”活动将惊喜带到群众身边；江苏体彩连续十年资助“春蕾圆梦工程”，给更多孩子带去实现梦想的机会……“公益体彩乐善人生”，秉持着“来之于民、用之于民”的发行宗旨，体彩为人民群众带去更多精彩。公益体彩，让快乐和美好发生。
[ 责任编辑：史戎戎]
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