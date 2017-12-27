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洛阳市第三届名医名护选拔工作启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-12-29 17:42

　　洛阳网讯 今日下午，洛阳市第三届名医名护选拔工作启动。

　　据悉，名医名护实行届期制，一届三年，期满重新评选，今年为第三届。其中，名医分为特级名医、优秀名医、百佳名医；名护分为特级名护、优秀名护、百佳名护。

　　本次名医名护选拔将从全市卫生计生系统从事临床及护理等工作的一线医护人员中，通过个人申报、民主测评、单位推荐、综合评定等多项程序，评选出特级名医10名，优秀名医30名，百佳名医60名；特级名护10名，优秀名护30名，百佳名护60名，总计200名名医名护人员。

　　被评为洛阳市名医名护的人员，将由洛阳市人才工作领导小组命名表彰并授予荣誉证书；享受名医名护津贴制度、最高发放5000元；此外，在申报享受政府特殊津贴、“有突出贡献专家”、省市优秀专家时将给予优先推荐。同时，对名医名护还将实行年度考核制度，对于年度考核不称职者，撤销其荣誉称号，不再享受名医名护相关待遇。(见习记者 谢娜娜 通讯员 耿梅)
[ 责任编辑：史戎戎]
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