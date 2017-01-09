2017年，洛阳这些人和事儿温暖了我们

2017年马上就要收尾了，回顾这一年

国内发生了许多令人印象深刻的事件

从“杭州保姆纵火案”、“携程亲子园虐童事件”

到“日本留学生江歌遇害事件”

这些事一件件触动着国人的心弦

激起我们对人性和法律的探讨

从“国产航母001号下水”、“国产大飞机c919首飞”

到“高铁复兴号首发”

这些事又振奋着国人的内心

激励着我们对中国梦的不懈奋斗

其实

在我们生活、忙碌地大洛阳

也有这样一些人和事儿

在时刻感动着、温暖着我们

激荡起我们对人性美好的想象

01

2017年1月7日，洛阳老城区东大街

虽然天气寒冷，但却出现了一个温暖人心的场面

一位老人在打纸牌时突然晕倒

一名年轻人放下生意，对老人伸出援手

老人最终脱离危险

事发前

记者恰巧在现场拍照片

用镜头记录下了整个事发过程

02

河科大一女学生为帮患重病的弟弟筹治疗费

豁出面子捡废品

每日翻遍校园的垃圾桶

一些人知情后，纷纷向她伸出援手

众人爱心让故事少了些心酸，多了温暖

【>>>河科大一女学生捡废品帮弟弟筹治疗费 校内外人士纷纷伸出援手】

她捡废品的背影

因为众人的帮助显得不再孤单

03

2017年春节期间，洛阳一家医院的骨科主任

奔波多地给科里数名医生的父母拜年

此举被赞“最暖心的春节祝福”

是值得点赞的“家风”

【>>>洛阳一骨科主任春节奔波多地 给数名医生的父母拜年】

千里奔波去拜年

记者采访，他说：

“只是替兄弟们尽点儿孝”

04

家住涧西区军安社区的86岁老人李可铭

打开贴有自己照片的“河南省公民志愿献遗体申请登记表”

宣布了自己的决定

他要在去世后捐献遗体

【>>>洛阳86岁老人填写捐献遗体登记表 要为医学研究做贡献】

记者采访，李可铭老人说

“如果自己的遗体能够为医学教学研究做点儿贡献

那将是一件令人欣慰的事情。”

05

家住涧西区的71岁市民张学明

在所住的小区里遇到一名陌生女子

对方请他帮忙找老乡，热心的张学明答应了

几年来，张学明逢人就打听

把辖区的几千户居民走访了几遍

用4年多时间终于找到了这位“老乡”

让他没想到的是

“老乡”居然是陌生女子的亲生母亲

【>>>陌生女子求助寻亲 洛阳71岁老人用4年时间兑现承诺】

“我一直记得那个闺女渴望找到人的表情

跟她母亲的表情一模一样”

张学明说

06

在偃师，有这样一个故事在流传

丈夫拾破烂儿12年，攒钱为患病妻子买钢琴

如今妻子已考过钢琴九级

唱花腔女高音的她还成为一个百人合唱团的领唱

丈夫叫吴政，今年73岁

妻子叫谢桂枝，今年65岁

【>>>“洛阳好丈夫”拾破烂儿12年为病妻买钢琴】

回忆吴政拾破烂儿给她买钢琴的往事

谢桂枝说自己对老伴儿充满了感激

“他出去捡破烂儿不管多晚，我都等他回来再歇。”

07

洛阳师范学院一名宿教管理员陈颖意外摔伤脸部

因为每天都要和学生接触

她担心吓着学生

就用纸板做面具遮住脸上班

学生们听说后

手绘20多个面具送给她

【>>>暖心！洛阳师院宿管员自制面具遮“丑” 学生手绘面具帮她“美颜”】

“这20多个面具足够我用到痊愈了

但这几天还有学生来送。”

陈颖说

08

偃师一名90后男护士赵雅亮

待患者如亲人，无微不至

得知照顾两年多的老人离世

专程前往家中

用叩首三次的方式送别老人

【>>>洛阳男护士跪别老患者被赞“最和谐医患关系”】

“宋老伯是长辈，在我们这里，

送别长辈磕头是应该的。”

赵雅亮说

09

在北京顺义

一名年过六旬的独居老人突发脑梗死

95后快递员前往老人家送快件时发现异常情况

打电话联系发件人

使老人脱险

这名快递员是咱洛阳小伙儿王俊依

【>>>在京打工的洛阳小伙儿救了一名独居老人】

“我比较喜欢看小说，特别喜欢小说中那些性情中人

虽然小说中的人物在现实中并不存在

但他们重感情、爱家人，这些深深影响了我。”

王俊依说

10

为报50多年前一饭之恩

江苏人刘益标4年前来洛阳承包荒山

要带大家一起致富

如今，身患癌症的他仍坚守在洛宁的山上

【>>>为报50多年前一饭之恩 江苏老人来洛承包荒山带大家致富】

“哪天我要是不在了，就把骨灰撒在这座山上。”

刘益标说，到那一步

他还想把眼角膜捐了

11

孟津县横水镇80后姑娘韩丽

为照顾偏瘫父亲带着他一起出嫁

婚后用心孝敬父亲和公婆

一家10口人和睦相处

孝心感动乡里

【>>>孟津80后姑娘带偏瘫父亲一起出嫁】

网友“现实”评论说

单纯孝敬自己父母已不易

能一起孝敬双方父母更难能可贵

而且是对常年瘫痪的老人不离不弃

值得我们敬佩和学习！

12

25岁的洛阳姑娘余婷

从网上得知伊川一所山村小学缺教师后

辞职来到该校支教

为了山村孩子，她还说服未婚夫推迟婚期

【>>>洛阳姑娘为支教辞掉工作推迟婚期】

记者采访，她说

这次支教经历就是送给自己最好的新婚礼物

13

父亲去世后母亲瘫痪在床

为了兼顾工作和母亲

洛阳小伙儿金国锋把接母亲到部队侍奉的想法向上级汇报

很快得到特批

此事经央视报道后引起热议

【>>>洛宁籍士兵金国锋带母从军 奉养母亲期间获军队科技进步奖】

“父亲去了，我不能再没有母亲

母亲给了我生命和爱，不管母亲的病有多重

我都要努力把她留下来。”

金国锋说

14

江苏游客倪先生在洛阳目击钓鱼男子跳河救人

返程后想寻救人者给予奖励

记者连续三天到事发地附近走访

终于找到了见义勇为的陈建新

【>>>洛阳男子跳河救人后离开 目击游客提供奖励寻英雄】

“扶危济困

本就是人该做的事儿

咋能图别人回报呢？”

陈建新说

15

栾川80后小夫妻带爷爷打工

为老人放弃北京高薪回乡创业

如今，他们开的酒店和“农家乐”

生意红火

夫妻俩辛苦并快乐着

【>>>栾川80后小夫妻带爷爷打工 为老人放弃北京高薪回乡创业】

“虽然比在北京时辛苦

但是我们很快乐

特别是每天都能看到爷爷脸上的笑容

觉得再辛苦也值得。”

这对儿夫妻说

（张惟一）