2017年，洛阳这些人和事儿温暖了我们

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2017年马上就要收尾了，回顾这一年
国内发生了许多令人印象深刻的事件
从“杭州保姆纵火案”、“携程亲子园虐童事件”
到“日本留学生江歌遇害事件”
这些事一件件触动着国人的心弦
激起我们对人性和法律的探讨
从“国产航母001号下水”、“国产大飞机c919首飞”
到“高铁复兴号首发”
这些事又振奋着国人的内心
激励着我们对中国梦的不懈奋斗
其实
在我们生活、忙碌地大洛阳
也有这样一些人和事儿
在时刻感动着、温暖着我们
激荡起我们对人性美好的想象
01
2017年1月7日，洛阳老城区东大街
虽然天气寒冷，但却出现了一个温暖人心的场面
一位老人在打纸牌时突然晕倒
一名年轻人放下生意，对老人伸出援手
老人最终脱离危险
事发前
记者恰巧在现场拍照片
用镜头记录下了整个事发过程
02
河科大一女学生为帮患重病的弟弟筹治疗费
豁出面子捡废品
每日翻遍校园的垃圾桶
一些人知情后，纷纷向她伸出援手
众人爱心让故事少了些心酸，多了温暖
【>>>河科大一女学生捡废品帮弟弟筹治疗费 校内外人士纷纷伸出援手】
她捡废品的背影
因为众人的帮助显得不再孤单
03
2017年春节期间，洛阳一家医院的骨科主任
奔波多地给科里数名医生的父母拜年
此举被赞“最暖心的春节祝福”
是值得点赞的“家风”
【>>>洛阳一骨科主任春节奔波多地 给数名医生的父母拜年】
千里奔波去拜年
记者采访，他说：
“只是替兄弟们尽点儿孝”
04
家住涧西区军安社区的86岁老人李可铭
打开贴有自己照片的“河南省公民志愿献遗体申请登记表”
宣布了自己的决定
他要在去世后捐献遗体
【>>>洛阳86岁老人填写捐献遗体登记表 要为医学研究做贡献】
记者采访，李可铭老人说
“如果自己的遗体能够为医学教学研究做点儿贡献
那将是一件令人欣慰的事情。”
05
家住涧西区的71岁市民张学明
在所住的小区里遇到一名陌生女子
对方请他帮忙找老乡，热心的张学明答应了
几年来，张学明逢人就打听
把辖区的几千户居民走访了几遍
用4年多时间终于找到了这位“老乡”
让他没想到的是
“老乡”居然是陌生女子的亲生母亲
【>>>陌生女子求助寻亲 洛阳71岁老人用4年时间兑现承诺】
“我一直记得那个闺女渴望找到人的表情
跟她母亲的表情一模一样”
张学明说
06
在偃师，有这样一个故事在流传
丈夫拾破烂儿12年，攒钱为患病妻子买钢琴
如今妻子已考过钢琴九级
唱花腔女高音的她还成为一个百人合唱团的领唱
丈夫叫吴政，今年73岁
妻子叫谢桂枝，今年65岁
【>>>“洛阳好丈夫”拾破烂儿12年为病妻买钢琴】
回忆吴政拾破烂儿给她买钢琴的往事
谢桂枝说自己对老伴儿充满了感激
“他出去捡破烂儿不管多晚，我都等他回来再歇。”
07
洛阳师范学院一名宿教管理员陈颖意外摔伤脸部
因为每天都要和学生接触
她担心吓着学生
就用纸板做面具遮住脸上班
学生们听说后
手绘20多个面具送给她
【>>>暖心！洛阳师院宿管员自制面具遮“丑” 学生手绘面具帮她“美颜”】
“这20多个面具足够我用到痊愈了
但这几天还有学生来送。”
陈颖说
08
偃师一名90后男护士赵雅亮
待患者如亲人，无微不至
得知照顾两年多的老人离世
专程前往家中
用叩首三次的方式送别老人
【>>>洛阳男护士跪别老患者被赞“最和谐医患关系”】
“宋老伯是长辈，在我们这里，
送别长辈磕头是应该的。”
赵雅亮说
09
在北京顺义
一名年过六旬的独居老人突发脑梗死
95后快递员前往老人家送快件时发现异常情况
打电话联系发件人
使老人脱险
这名快递员是咱洛阳小伙儿王俊依
【>>>在京打工的洛阳小伙儿救了一名独居老人】
“我比较喜欢看小说，特别喜欢小说中那些性情中人
虽然小说中的人物在现实中并不存在
但他们重感情、爱家人，这些深深影响了我。”
王俊依说
10
为报50多年前一饭之恩
江苏人刘益标4年前来洛阳承包荒山
要带大家一起致富
如今，身患癌症的他仍坚守在洛宁的山上
【>>>为报50多年前一饭之恩 江苏老人来洛承包荒山带大家致富】
“哪天我要是不在了，就把骨灰撒在这座山上。”
刘益标说，到那一步
他还想把眼角膜捐了
11
孟津县横水镇80后姑娘韩丽
为照顾偏瘫父亲带着他一起出嫁
婚后用心孝敬父亲和公婆
一家10口人和睦相处
孝心感动乡里
【>>>孟津80后姑娘带偏瘫父亲一起出嫁】
网友“现实”评论说
单纯孝敬自己父母已不易
能一起孝敬双方父母更难能可贵
而且是对常年瘫痪的老人不离不弃
值得我们敬佩和学习！
12
25岁的洛阳姑娘余婷
从网上得知伊川一所山村小学缺教师后
辞职来到该校支教
为了山村孩子，她还说服未婚夫推迟婚期
【>>>洛阳姑娘为支教辞掉工作推迟婚期】
记者采访，她说
这次支教经历就是送给自己最好的新婚礼物
13
父亲去世后母亲瘫痪在床
为了兼顾工作和母亲
洛阳小伙儿金国锋把接母亲到部队侍奉的想法向上级汇报
很快得到特批
此事经央视报道后引起热议
【>>>洛宁籍士兵金国锋带母从军 奉养母亲期间获军队科技进步奖】
“父亲去了，我不能再没有母亲
母亲给了我生命和爱，不管母亲的病有多重
我都要努力把她留下来。”
金国锋说
14
江苏游客倪先生在洛阳目击钓鱼男子跳河救人
返程后想寻救人者给予奖励
记者连续三天到事发地附近走访
终于找到了见义勇为的陈建新
【>>>洛阳男子跳河救人后离开 目击游客提供奖励寻英雄】
“扶危济困
本就是人该做的事儿
咋能图别人回报呢？”
陈建新说
15
栾川80后小夫妻带爷爷打工
为老人放弃北京高薪回乡创业
如今，他们开的酒店和“农家乐”
生意红火
夫妻俩辛苦并快乐着
【>>>栾川80后小夫妻带爷爷打工 为老人放弃北京高薪回乡创业】
“虽然比在北京时辛苦
但是我们很快乐
特别是每天都能看到爷爷脸上的笑容
觉得再辛苦也值得。”
这对儿夫妻说
（张惟一）