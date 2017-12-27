洛阳涧河、瀍河黑臭水体整治基本完成

27日、28日，市十四届人大常委会第三十五次会议听取并审议了关于全市2017年环境保护工作情况的报告，并对该报告进行了满意度表决，表决结果为满意。

截至本月24日，我市优良天数达到209天，超过省定目标10天，超过去年优良天数(166天)43天。7个政府环境责任目标地表水考核断面年平均值达标率100%，全市环境质量总体呈现改善趋势。

今年，我市持续打好大气污染防治攻坚战。其中，在控尘方面，816个各类施工工地全面落实扬尘防治措施，800余辆渣土车完成密闭改装。在控车方面，我市共检测机动车51.3万辆，凡排气不合格机动车责令整改，限期复检；采取限行、绕行、优化交通配置等措施，提高车辆通行率，减少怠速排放。在应急管控方面，今年共启动污染天气应急管控措施25次(110天)，有效缩短了污染过程，减轻了污染强度。

今年，我市完成7个市级和22个县级水源地整治任务。涧河、瀍河黑臭水体整治已基本完成。我市被省环保厅确定为土壤污染综合防治先行区，目前，《洛阳市土壤污染防治工作方案》已正式印发实施。

全年我市共立案查处环境案件1290起，下达处罚决定1248起，罚款金额3370万余元，结案932起，向司法、公安机关移送案件26起，有效捍卫了法律尊严，树立了新环保法的权威。

明年，我市将继续以大气、水和土壤污染防治为重点，深入开展攻坚战，着力解决突出环境问题。全市地表水责任断面达到省定目标要求，城镇集中式饮用水源水质达到或优于Ⅲ类，达标率100%。在大气方面，力争到2020年年底，全市优良天数每年增加10天以上。（洛阳晚报记者 李砺瑾 通讯员 何燕）