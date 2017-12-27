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发擿奸伏（河洛典故）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-29 09:16

　　擿，音“tī”，揭发。“发擿奸伏”，揭发奸邪，使无可隐藏。

　　《资治通鉴》里说，东汉时期的洛阳令王涣为人正直、办事公平，“能以明察发擿奸伏”。表面上，他施政苛猛；内心里，他仁爱慈祥。凡是他做出的判决，人们无不心悦诚服，整个洛阳城的人都以为他做事有神明相助。

　　被京师人“以为有神”的王涣年轻时给人的印象并不好，喜欢跟人打架，崇尚用武力解决问题，经常跟一些轻薄少年在一起鬼混。可喜的是，《后汉书》中称他“晚而改节，敦儒学，习《尚书》，读律令，略知大义”。

　　王涣是广汉人，在广汉太守陈宠手下做一名功曹。在功曹任上，他“当职割断，不避豪右”。陈宠因为治郡有功被调入京城任大司农，汉和帝问他用什么办法将广汉治理得那么好，陈宠说那都是他手下干得好，并提到了王涣，“涣由此显名”。

　　“显名”后的王涣被任命为温县县令，当时温县境内多奸猾之徒，他们胡作非为，百姓苦不堪言。王涣到任后，对这些人进行了严厉打击，将其全部诛杀，到最后，温县“境内清夷，商人露宿于道”。

　　因为治理温县有方，3年后，王涣被调至兖州任刺史。在兖州，他“绳正部郡，风威大行”。

　　公元103年，王涣以侍御史的身份陪汉和帝南巡，回来后被任命为洛阳令。

　　在洛阳，王涣干了不到3年便不幸因病去世。对于他的去世，“百姓市道，莫不咨嗟流涕”。

　　他的灵柩在被运回广汉老家途中经过弘农，当地人全体出动，在路旁摆上香案祭祀。有人询问原因，当地人说：“以前我们去洛阳卖米，常常被官吏和士兵掠夺，自从王大人任洛阳令后，这种事就不再发生了，我们是为报恩而来的。”（洛阳晚报记者 陈旭照）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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