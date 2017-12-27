洛阳民警刘栋梁：爱岗敬业的破案能手 （“平安守护”专项行动典型人物报道）

刘栋梁

-人物：刘栋梁

-职务：西工派出所治安管理大队二中队副中队长

-荣誉：多次受到市公安局嘉奖，2011年、2012年被评为优秀公务员

2009年，刘栋梁从部队转业，成为一名人民警察。入警以来，他侦办了不少刑事、治安案件，打击违法犯罪，维护社会治安，受到辖区群众和上级领导的一致赞扬。

2016年，陆某杰等人先后在西工区注册成立洛阳耀明电子科技有限公司、河南省凌度企业营销策划有限公司等5家公司，并以此为幌子进行网络诈骗，受害人有1200余名，遍布全国，涉案金额480余万元。

接到侦办指令后，刘栋梁在市公安局的统一部署下，带领专案组民警先后辗转北京、上海、天津、河北等20多个省市，成功打掉了5个以淘宝加盟、代运营方式实施诈骗的新型犯罪团伙，抓获陆某杰等38名犯罪嫌疑人，为我市警方办理此类案件积累了宝贵经验。

今年6月19日，市民高某、韩某、邓某到西工派出所治安管理大队报案，称遭人殴打后被人强迫转账1万元。接警后，刘栋梁深入了解案发时的细节，迅速带领民警前往东下池村调查，仅用一天一夜，就在该村一台球厅内将犯罪嫌疑人董某堂、董某龙、杨某梁抓获。

一开始，董某堂、董某龙、杨某梁对所实施的不法行为抵赖，导致警方审讯收效甚微。后来，刘栋梁亲自上阵，一方面对这三人动之以情，晓之以理；另一方面继续查找关键证据，最终击穿这三人的心理防线。刘栋梁的尽责、高效，让他收到了被害人送来的锦旗。

本月月初，刘栋梁3岁的女儿发烧至39.9℃，引发肺炎住院。当时，刘栋梁有任务在身，只匆匆去医院看了女儿一眼，就又立即投入到紧张的工作中。后来，当女儿打来电话说“爸爸，早点儿回来，我想你”时，他的眼泪止不住地流了下来。

今年，刘栋梁带领中队民警共破获各类刑事案件11起，刑拘15人，逮捕11人，移交公诉机关起诉16人，治安处罚17人，成功侦破“6.19”抢劫案、 公安部“4.21”系列淘宝加盟团伙诈骗案等一批案件，有力地打击和震慑了辖区内的不法分子，为保障人民群众生命财产安全做出了突出贡献。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 特约通讯员 范进通 通讯员 李向鑫 文/图）