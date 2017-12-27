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治理空置车位只售不租：执行落实更重要
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-29 08:52

　　具体到我们身边，如何解决新《条例》落实到位等问题，是公众未来的主要关注点。

　　看晚报，新版《河南省物业管理条例》(简称新《条例》)将从2018年1月1日起正式实施。其中规定，业主要求承租尚未处置且空置的规划车库、车位的，建设单位不得以只售不租为由拒绝出租，违反本规定且逾期不整改的，将面临最高10万元的处罚。

　　空置车位只售不租，这个话题说了很久，因业主与开发商、物业公司的矛盾而起的各类新闻事件更是屡见不鲜。应该说，车位开放出租不是这一两年才提出的，而是必然趋势。具体到我们身边，如何解决新《条例》落实到位等问题，是公众未来的主要关注点。

　　纵观各类相关新闻事件，各方争执之所以经常没有下文，多半还是因为矛盾双方的实力差距：开发商和物业公司势大，业主势小，加之很多业主没有太多精力浪费在这上面，不了了之的情况比较多。眼见这种结局多了，其他业主也就不再盲目碰钉子。久而久之，业主的声音弱了，一些小区空置车位只售不租就基本成了一种公开的“潜规则”。

　　在这种情况下，职能部门的介入就显得十分必要。新《条例》指出，县级以上住房城乡建设或者房地产行政主管部门，负责本行政区域内物业管理活动的监督管理工作。这就是说，今后业主在遇到空置车位只售不租且与开发商、物业公司沟通无果时，可尝试向上述两个部门投诉。

　　对不少人来说，投诉其实是个麻烦事儿——投诉成本让人不得不考虑。跑了好几趟，问题没解决；等了几个月，还在“处理中”……这些实际存在的问题，是否会在关于空置车位只售不租的投诉处理中出现，眼下恐怕难下定论。虽然如此，但这并不妨碍职能部门早作准备。若能借鉴其他部门的经验，例如设置专人专线和“快速通道”处理、实时公布处理进程等办法，那么做起来并不难。

　　此外，新《条例》对业主代表大会和业主委员会的成立、筹备及职责等内容都有了更细化的规定。我们有理由相信，在管理部门的监督、指导和帮助下，组织更完善、运营更稳固、执行更有力的业主代表大会和业主委员会，对解决空置车位只售不租等问题，或将有更好效果。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：史戎戎]
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