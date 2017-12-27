消除“牛皮癣”，须标本兼治

小区“牛皮癣”问题存在已久。晚报记者近日调查发现，小广告难以清理，一些物业公司称将以加强门禁管理等方式进行整治。相关业内人士则表示，印制小广告是一些公司宣传的主要方式。对此，众网友议论纷纷。（>>>>新闻回放）

“牛皮癣”到底有多难清理？@秋刀鲤鱼感叹“弄不好就脏半年”：也不知用的是什么胶水，粘得那么结实。关键是，这小广告的用料虽然劣质，但恰恰是这种软软的材质，导致一撕就破。表面撕掉了，粘连一大片，咋弄都弄不干净！@阿飞8258建议：用酒精反复擦拭，试试吧！

还有个问题，令人费解——贴小广告的人是咋进楼里的？@洛阳好备T问道：有的居民楼有门禁，贴小广告的人可以跟着业主进来，莫非是趁着开关门的时候？有的居民楼没有门禁，贴小广告的人固然可以随便进出，但在每个门前都贴小广告很费时，又要经常来贴，难道物业公司一直没发现吗？小广告并不是只贴在缺乏管理的老旧小区里，人员进出管理严格的新建小区不会也要成“牛皮癣”重灾区吧？

对此，@千山寒_提出了一个“疏导办法”：不如还是搞“小广告集中粘贴处”。贴在“粘贴处”上的小广告，像开锁、疏通管道等实用类的，居民需要时还可能用得上。相比之下，你要是还贴在人家门上，谁会联系你？生意从哪儿来？我觉得做生意的人不会不明白这个道理。

“这种落后的促销方式，早晚要被淘汰。”@闷逗王说，“牛皮癣”问题折射的是其背后行业现状，“小公司太多，同质化竞争严重，愿意在价格和水平上下功夫的太少，多数人的经营思路还停留在过去，促销方式自然也就更侧重低成本等。小的被挤出市场，大的几家在竞争中逐步完善、升级，或许‘牛皮癣’就慢慢少了。这需要时间，但仍然需要加强管理和严肃查处。” (王斌)