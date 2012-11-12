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“候鸟老人”租房购房要当心！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-29 09:09

　　近年，在我们身边，这样的老人越来越多：北风渐起，天气转冷，他们纷纷南迁，在海南、广西等地租房甚至买房过冬，成为“候鸟”一族。

　　日前，市消协发布最新一期消费警示，提醒“候鸟”养老消费者要根据自身情况量力而行，不要盲目跟风。

　　故事：一年最冷时，不少老人“南飞”避寒

　　冬至一过，家住涧西区的赵先生就让儿子帮忙上网查询，看看近期哪天到海口的机票最便宜，他和老伴儿准备南下过冬。“前年在海南文昌买了一套80平方米的房子，就是想着我们有空了去住住，等到过年那几天，儿子、儿媳也会过去。”赵先生说。

　　像赵先生这样的老人现在越来越多，他们被称为“候鸟老人”。赵先生介绍，在文昌市，就在他买房的那个小区里，大部分住的是像他这样的北方老人，大家基本上都是冬天去住住。

　　我市一家房产中介公司的工作人员介绍，老人们喜欢选择空气新鲜、有山有水、气候温暖的地方，因此海南成了大家的首选目的地。近年去海南的“候鸟老人”越来越多，拉高了当地房价，加之冬季是海南旅游比较火爆的季节，物价也会水涨船高。“南方不少地方都在吸引‘候鸟老人’前往，比如广西北海、广东湛江等地，已成为大家的新选择。”该工作人员说。

　　“候鸟老人”随季节变化飞来飞去，冬避严寒、夏避酷暑，这已成为一种令人羡慕的养老模式。

　　“这种生活对老人来说虽然优点不少，但也意味着老人需要重新适应当地的生活和气候变化。”市消协相关负责人说，“此外，‘迁徙费’昂贵，希望老年朋友不要盲目跟风。”

　　提醒一：在哪儿过冬要看自身状况，出发前最好做体检

　　市消协相关负责人提醒，由于南北气温温差很大，“过山车”般的温度巨变极易引起身体不适，造成血压波动及心脑血管疾病的突然发生，因此准备到热带居住、休闲旅游的老人，在出发前需做全面体检。特别是脑血管闭塞或重度狭窄的老人，应该听从医生的意见。

　　同时，“候鸟老人”最好在冬季来临之前完成“迁徙”，也就是在温差不明显的季节“迁徙”，避开最冷的季节，这样可以最大限度地降低大幅温差造成心脑血管疾病发生的风险。

　　提醒二：购房谨防虚假广告，租房注意核对房间细节

　　市消协相关负责人提醒，一些想体验“候鸟式”生活的老人，要考虑自身经济情况，不要盲目跟风购房。

　　如果决定购买房屋，要谨防商家虚假广告，保留好广告单页，在交定金前不要忘记协商退房细则。如果购买的是精装修房子，不要只看样板间。“对于异地购房，消费者要多留个心眼儿，多看、多问、多了解楼盘和开发商的情况，必须查看开发商是否证照齐全。”该负责人说。

　　如果选择租房，签订租赁合同要认真审查合同条款，对房屋内的家具、家电等物品及水、电、煤气、暖气、物业、电梯费用和现有数字要核实清楚，并在合同中详细标明。“最好将租赁时间、租赁楼号、楼层、房号及付款方式在合同中详细标明。”该负责人说。

　　提醒三：旅游最好选择舒适线路，选择正规旅行社

　　市消协相关负责人介绍，冬季，有不少老人选择到热带地区旅游，行程一般一周到两周。

　　“由于老人身体素质较差，常见的欢快刺激、快餐式的旅游方式不适合老人，建议选择轻松、舒适的旅游线路。”市消协相关负责人提醒，老人出游前应选择正规旅行社，在签订旅游合同时就明确双方的权利和义务，约定好旅游行程、交通工具、旅游景点、住宿标准及违约责任等。此外，建议老人购买人身意外伤害险，不要贪图便宜选择低价团。（洛阳晚报记者 潘立阁 通讯员 肖慧）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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