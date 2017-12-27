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元旦后缴车辆购置税不能享七五折？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-29 08:49

　　这几天，“年底前缴车辆购置税才能享受优惠”的说法流传很广，不少市民扎堆缴税，市国税局车辆购置税分局办税服务厅内人头攒动。

　　昨日，记者向市国税局求证获悉，传言中的说法并不属实。工作人员提醒，12月31日前买的车，明年元旦后缴税不影响享受优惠，如果您的购车发票自开具之日起没超过60天，就不用急着缴税。

　　辟谣

　　“国税局封账结算”的传言也是假的

　　昨日，在市国税局车辆购置税分局办税服务厅内，记者见到了市民焦女士。焦女士上周买了车，她本打算临时牌照到期后再缴税、上牌，可是这几天听说元旦前不缴税就没有优惠了，于是一早就来到了办税服务厅。

　　和焦女士一样，不少市民都是受传言影响来赶“缴税末班车”的。在现场，记者还听到一种说法：“国税局就要封账结算了，明天就缴不成税了。”

　　“这些传言都是假的，国税部门按国家统一的节假日安排放假，不存在所谓的提前封账结算。”市国税局车辆购置税分局工作人员表示，该局安排了工作人员现场给大家辟谣，即便如此，最近几天，每天都有约800辆车缴税，比平时的业务量翻了一番。

　　说明

　　是否享受优惠，以发票开具日期为准

　　实际上，大家都在说的“七五折优惠”，是指对购置1.6升及以下排量的乘用车按7.5%的税率征收车辆购置税。而自2018年1月1日起，车辆购置税将恢复10%的法定税率。如此算来，10万元的车，明年1月1日后购买，车辆购置税需要多掏2500元。

　　上述工作人员解释说，车辆购置税是按照购车发票上的时间来计算的，也就是说，购买1.6升及以下排量的乘用车，开具发票时间是2017年12月31日前的，即便是2018年1月1日后缴税，仍可享受车辆购置税7.5%的优惠税率。

　　提醒

　　购车开发票，请认真核对信息

　　根据《车辆购置税征收管理办法》，纳税人购买自用应税车辆的，自购买之日起60日内申报纳税，超过60日未缴税的，要按税款的万分之五缴纳滞纳金。

　　眼下正是缴税高峰期，为避免排队浪费时间，上述工作人员建议，如果您的购车发票自开具之日起没超过60天，就不用急着缴税。如果您的缴税时限即将到期，请您携带车辆合格证、购车发票、车主的身份证前来缴税。

　　需要注意的是，如果您想赶在明年1月1日前开具购车发票，一定要仔细核对机动车销售统一发票的信息，如果发票信息错误将导致不能缴纳车辆购置税，而2018年重新开具的发票将不能享受税率优惠。

　　由于系统升级，目前我市在各机动车上牌服务点设置的自助缴税设备暂时无法使用。预计明年元旦后系统升级完毕，届时，大家可使用自助设备缴纳车辆购置税。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 张冠珠）
[ 责任编辑：史戎戎]
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