洛阳民警杨明军：他办的案子上了央视（“平安守护”专项行动典型人物报道）

本月，为确保我市今冬明春社会大局持续稳定，市公安机关大力开展“平安守护”专项行动，治安、特警、交警等警种密切配合，有力震慑了不法分子，维护了社会大局的稳定。在行动中，涌现了一批肯吃苦、负责任、精业务的公安干警。今起，本报开设《全市公安机关“平安守护”专项行动典型人物报道》栏目，为您介绍典型人物，讲述背后的故事。

杨明军：他办的案子上了央视

杨明军

-人物：杨明军

-职务：洛龙派出所经济开发区勤务大队四中队中队长

-荣誉：多次受到嘉奖，曾荣立个人三等功，荣获“优秀共产党员”“行风评议先进个人”等称号

为了挽回群众的经济损失，他一路北上，不顾劳累，连续蹲守九天九夜，追回、冻结涉案资金300多万元；为了服务好群众，他从未停止学习各项法律法规，不间断钻研业务知识……作为一名人民警察，杨明军对得起这个职业。

2016年8月17日，央视《今日说法》栏目以《诱饵》为题，报道了一起发生在我市的诈骗案：2016年年初，市民张某在网页弹窗的诱导下被骗14000多元。立案后，杨明军负责侦办此案，他对当时发生的多起类似案件进行了串并分析，发现该案的诈骗犯罪团伙作案手段较新。

当时正值春节，杨明军和专案组民警顾不上与家人团圆，在柳州一待就是33天。他们白天在外调查取证，晚上回宾馆后分析案情。最终，他们一举打掉该诈骗犯罪团伙，抓获5人，扣押涉案高级轿车2辆，追回涉案资金67万元。

今年11月，市民孙某刚报警称，他受一名“证券分析师”诱惑，被骗74万多元。接到报警后，杨明军带领民警赴深圳、沈阳缉拿犯罪嫌疑人。在沈阳，他和同事连续蹲守九天九夜，将5名犯罪嫌疑人相继抓获，追回、冻结涉案资金300多万元。

在日常工作中，杨明军时时刻刻把群众冷暖记在心上。在调解纠纷、办理案件的过程中，他依法办事、拒绝说情，随时接受组织、同事、群众的监督。

党的十九大召开期间，杨明军带领民警坚守安保一线，排查安全隐患、盘查可疑人员、侦破各类案件，对待每项工作，他都身先士卒，共查获网上追逃犯罪嫌疑人3名，被他盘查过的车辆有3000多辆、人员有8000余名。

今年，杨明军积极参加市公安局“打黑恶、反盗诈、破系列”专项行动、“黄标车淘汰治理攻坚战”、“平安守护”专项行动，先后破获各类刑事案件20多起、打击处理33人、收缴黄标车3辆，为群众挽回经济损失100多万元，深受群众和领导好评。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 特约通讯员 范进通 通讯员 李向鑫 文/图）

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