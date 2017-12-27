高速上爆胎咋办？来学学“三步法”换轮胎

核心提示

近日，一名女子的座驾在高速上爆胎，因为不会换轮胎，她在应急车道上一筹莫展。两个多小时后，她遇到了市交警支队高速大队的巡逻民警，民警仅用十几分钟便帮她搞定。

该怎么换轮胎？昨日，《洛阳晚报》记者请有10余年经验的修车师傅陈帅峰结合实例讲解技巧，一起来长知识吧。

不会换轮胎，她一筹莫展

12月26日下午，市交警支队高速大队民警驾车巡逻至连霍高速南半幅K702处时，发现一辆白色轿车停在应急车道上。民警薛璐琦询问得知，白色轿车的驾驶员是名女子，她的车胎爆了。

“女子说她本想自己换备胎，可一直找不到备胎在哪里。无奈，她联系朋友来帮忙，可等了两个多小时，朋友还没到。”薛璐琦说，看天色渐暗，他和同事从女子的车中取出备胎，架好千斤顶，卸下瘪了的轮胎，并把备胎安装好，整个过程也就十几分钟。

提醒：冬季定期检查轮胎很重要

陈帅峰说，冬季天冷路滑，结冰路面对轮胎磨损严重。轮胎的橡胶、金属、塑料等材料在低温下会变硬变脆，所以要定期检查轮胎的情况。

具体做法是，经常清理胎纹内的夹杂物，避免坚硬杂物留在胎纹里。同时，要定期检测胎压，保证胎压在2.2巴到2.4巴的安全范围内。有条件的车主，还可更换雪地轮胎。

陈帅峰特别提醒，雨雪天行车，司机朋友要给车轮安装防滑链，他还提供了一个安装防滑链的小技巧：

防滑链装在前轮的话，要驾车缓慢向前行驶(装在后轮上向后行驶)，使防滑链的每一个链条都吃劲咬紧，而后把防滑链上的金属钩以十字形的方式交叉固定在轮胎的轮毂罩边上。安装防滑链后，车速一般不要超过50公里/小时，避免急刹车、急前进、急转弯和连续空转。

读者朋友，若您想跟着专业修车师傅学习如何更换轮胎，请拨打本报热线66778866报名。我们会选取部分报名人员择日前往汽修店进行体验，报名时间仅限12月29日一天。待体验人员名单确定后，我们将与您联系告知相关事宜。

爆胎怎么办？怎么换轮胎？

老师傅给您好好讲讲

昨日上午，记者来到洛阳和谐汽修店采访，有10余年经验的修车师傅陈帅峰为我们现场讲解，并演示了如何更换轮胎。

换轮胎前检查

安全停车

发现爆胎或者轮胎漏气，要保持冷静，打开双闪，把车辆挪往路边或者应急车道上，把车停在平坦的路面上。车停好后，熄火拉起手刹，在车后方50米到150米的位置放置三角牌。如果是轮胎漏气，切忌强撑着把车开到修理店换胎，因为有可能使整个轮胎报废。

检查轮胎

爆胎时产生的巨大冲击力，可能导致车轮钢圈或悬挂受损，停车后要先观察这些部位是否完好。若出现变形或受损的情况，应立即拨打抢修救援电话。若车轮钢圈等部件正常，可自主更换备胎。

准备工具

图①

备胎和工具包一般放置在后备厢内的护板下方。(图①)

值得注意的是，驾驶员日常应定期检查备胎是否完好，检查千斤顶、螺丝摇臂、助力摇臂是否齐全

换轮胎流程

陈帅峰说，更换轮胎后，还要查看更换的备胎是不是全尺寸轮胎。若非全尺寸轮胎，应尽快寻找最近的维修点或者轮胎店更换全尺寸轮胎，使用非全尺寸轮胎时车速最高不能超过80公里/小时，行驶距离最好不超过100公里，行车时不要急加速、急刹车和急转弯。

第一步：松动螺丝

陈帅峰说，拆卸轮胎时，别直接用千斤顶将车顶起，如果先用千斤顶将车身升起来，会造成轮胎没有受力点，无法将固定轮胎的螺丝拧下。应先用螺丝摇臂对准轮子上的螺丝，沿着逆时针方向将螺丝逐一拧松。

图②

图③

“某些车(主要是德系车)还配备有防盗螺栓，拧螺丝时可以把防盗螺栓套头套在螺丝摇臂上，而后用扳手拧松防盗螺栓。(图②、图③)

图④

拆卸轮胎时可用脚踩螺丝摇臂的方法发力。(图④)

第二步：放置千斤顶、拆卸轮胎

(图⑤

拧松螺丝后，就可支千斤顶了。首先，把千斤顶放在需更换的轮胎前(后)方约20厘米的位置，选准支点后缓慢升起千斤顶，直到需更换的轮胎离地约5厘米为止。(图⑤)

图⑥

图⑦

每台车的车架支撑点都不同，大部分汽车制造商都会在相应的位置做出标识；厂家配置的千斤顶一般分两种：带卡槽的千斤顶(图⑥)、带胶垫的千斤顶(图⑦)，使用前者时只需把卡口卡入车架钢梁上即可，使用后者时则需让胶垫对准车架上预留的卡槽。用千斤顶顶起车身后，再次使用螺丝摇臂，依次将螺丝全部卸掉，再取下车胎(图⑧)。

(图⑧

第三步：安装备胎

图⑨

安装备胎时，最费劲的就是将备胎与车轮固定螺栓孔对齐。一个人操作时，可用腿或脚顶住备胎防止位移，再将螺栓用对角线的方法拧紧。

需要注意的是，装备胎时，不要一口气把一个螺丝拧紧，应按照对角线的顺序轮流拧紧螺丝，保证螺丝受力均匀。拧紧所有螺丝后，缓慢降下千斤顶，而后用力固定每一枚螺丝。(图⑨) （洛阳晚报记者 郭学锋 文/图）