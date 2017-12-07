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洛阳直达成都高铁开通 今起每天7趟车供您选择
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-29 08:47

　　开往成都东的G2201次列车驶入洛阳龙门站

　　旅客乘坐高铁去成都

　　昨日，全国列车开始实行新的列车运行图，洛阳也迎来了直达成都的首趟高铁。记者在洛阳龙门站看到，不少市民加入“尝鲜者”行列，坐上高铁开启成都之旅。从今天开始，洛阳至成都每天有7趟高铁，趁着假期，您也可以来一场说走就走的旅行。

　　乘客：

　　首趟车上，98人去成都

　　昨日7：46，从郑州东站始发的G2201次列车缓缓驶入洛阳龙门站，这是洛阳至成都间开通的首趟高铁。

　　车停稳后，在站台上等候的162名乘客陆续开始上车，其中，有98名乘客的目的地是成都，言谈中，他们对即将经过的西成高铁充满好奇。

　　“马上就到元旦假期了，我请了年假，带着妈妈和孩子去成都吃火锅。”市民刘女士说，因为工作关系，她常常去成都出差，以前坐卧铺最快也要17个半小时，现在只要5个多小时，“快得简直不敢想”。

　　叶女士带着孩子回家探亲，作为在洛阳工作的四川人，她每年要在洛阳和成都间往返多次。“听说洛阳到成都有了直达高铁，我老早就抢了票。”叶女士说，高铁一通，感觉和家的距离近了。

　　昨日上午，洛阳龙门站共开出3趟至成都的高铁，累计发送乘客441人，其中前往成都的有240人，占比超过50%。

　　沿线：

　　桥梁多、隧道多，有美景、有美食

　　作为我国首条穿越秦岭的高铁，西成高铁沿线桥梁多、隧道多，从洛阳坐高铁去成都，穿过多个隧道，秦岭美景尽收眼底。不过，借助高科技，列车行进在西成高铁上，依然可以实现全程高速上网无卡顿、语音通话流畅。

　　除了美景，沿线各站所在地的美食也颇具特色，汉中面皮、江油肥肠、绵阳米皮等都是颇有代表性的美味，如果您有时间，在沿途短暂停留也是不错的选择。

　　提醒：

　　元旦假期部分列车尚有余票

　　本次调图后，洛阳至成都的高铁每天有7趟，分别为G2201次、G2203次、G2205次、G1887次、G1709次、G307次、G1701次。其中最早的一趟G2201次7：49出发，13：19抵达成都；最晚的一趟G1701次13：57出发，19：14抵达成都。

　　记者查询12306发现，截至昨日18时，元旦假期部分开往成都的高铁尚有余票，如果您有出行计划，请尽早购票。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 刘鹏/文 记者 张怡熙/图）

　　延伸阅读

　　石济高铁开通，西成高铁通道能力加强

　　昨日，全国铁路系统运行图调整。连接石家庄和济南的石济高铁从昨日起正式开通运营，“四纵四横”高铁网的最后一横正式收官。此外，这次调图之后，将有更多“复兴号”动车组从京津冀区域发出。

　　实行新的列车运行图后，成都局集团公司将新增动车组列车100余对，西成高铁的通道能力得到加强，成渝至西安的动车从目前的9对扩增到28对。同时，成都、重庆还将开行至北京、郑州、秦皇岛等方向的G字头长途高速动车组9对。

　　其中，成都东至北京西的G90次，全程运行仅7小时47分钟，较目前最快的G310次蓉京高速动车组压缩约一半的时间。值得关注的是，这趟列车将由中国最新研发的中国标准动车组CR400BF(复兴号)列车担当，这也是“复兴号”动车组首次在西南地区开行。

　　另外，此次调图，天津地区也首次有了直达成都的高铁列车。这标志着大西南实现从成都始发直达京津冀三地高铁列车全覆盖。（据中新网）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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