洛阳市开展城市清洁集中行动

昨日，西工区的大街小巷各类机扫车交叉作业，环卫工人们甚至钻到绿化带中和配电箱后清扫垃圾。在城市区其他角落也是这样的场景，这是我市正在开展的城市清洁集中行动，在明年元旦前对城市区进行一次全面清洁。

昨日，西工区的大街小巷各类机扫车交叉作业，环卫工人们甚至钻到绿化带中和配电箱后清扫垃圾。在城市区其他角落也是这样的场景，这是我市正在开展的城市清洁集中行动，在明年元旦前对城市区进行一次全面清洁。 ●城市道路：犄角旮旯儿都清扫，打扫卫生无死角 对城市主次干道及城乡接合部道路进行彻底清洗，对背街小巷、城中村、犄角旮旯儿等区域的生活垃圾进行彻底清除，全面清理果皮箱、路灯杆、雕像、沿街石、广告牌等设施，对公厕屋顶、墙壁、门窗、地面标志灯具等设施进行清洗。 确保清洗过的区域干净整洁，清洗过的路面无白色垃圾、泥沙、积水等，保持下水道通畅。 ●居民小区：楼宇尽量“洗脸” 确保小区路面硬化平整，生活垃圾定点投放，定时清运；居民无随地乱扔垃圾、随地吐痰、违规饲养家禽、绿化带内种菜等不文明行为；小区楼宇尽可能进行立面清洗和楼顶保洁。 ●农贸市场：杜绝私搭乱建 确保地面无垃圾寄存，无污水、油渍，门前车辆摆放整齐，无损坏花草树木；农贸市场内柜台、摊位摆放整齐有序，无占道经营、乱粘贴、乱涂写、乱设广告牌、私搭乱建等行为。 ●公路设施：附属设施也要清洗 重点清洗公交车站牌、人行道、交通护栏等附属设施；对城乡接合部路面、高速公路、省市县乡级公路、涵洞、隧道、高架桥和立交桥路面的积尘进行清洗。 ●园林绿地：洗树喷水除积尘 对园林绿地、河道堤岸的裸露黄土进行全面洒水，覆盖的同时完善绿地道路、围栏、排水系统等基础设施；对绿化带、树木及道路两侧绿化区域实施喷灌降尘作业，减少植被积尘；全面开展草坪喷水作业，通过洗树、喷水等措施减少植被积尘。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 海滨）