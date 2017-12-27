治理“牛皮癣” 不妨试试这些招

核心提示

27日，本报刊发《治理“牛皮癣”，您有啥高招？》一文，报道了涧西区香港城小区和西工区王城之珠小区的业主饱受小广告困扰的问题。不少读者和社区工作人员给《洛阳晚报》打电话，为治理社区小广告支招。《洛阳晚报》记者就这个问题咨询了主管部门。

1 城管说法：不同小广告，处理方式有区别

涧西区城市综合管理局局长陈晓博说，我市专门出台了《洛阳市打击非法小广告治理小张贴暂行办法》，在具体实践中，城管部门会根据张贴内容的不同区别处置：

●对内容为寻人、寻物等寻求实际帮助的，只清理不处罚；

●对内容为招聘、招租、买卖房屋的，将利用相关技术手段，让其限期整改，并进行行政处罚；

●对内容为办假证、诈骗等非法活动的，将利用技术手段使小广告中提供的电话号码无法使用，同时请电信运营部门对该号码予以注销。

●对随意张贴开锁小广的，城管工作人员对小广告取证拍照后，会告知小广告上所刊登电话的机主其行为违反了相关规定，要求其立即停止张贴行为，并按规定期限自行清除已张贴的小广告。如果做到了，可免予处罚。

如果该机主逾期没有清理小广告，且机主拒不露面或屡教不改，城管部门将通过电话追呼系统对机主进行惩戒，使其电话号码无法正常使用。陈晓博透露，2017年1月至10月，涧西区就有1000多个号码被电话追呼系统处理。

2 他山之石：守好大门，志愿者不定时巡逻

西工区八一北路3号院没有物业公司管理，过去小区里也常常出现乱贴小广告的现象，但如今小区里的小广告几乎彻底消失，这是怎么做到的呢？

八一北路社区书记王万春说，八一北路有很多这样的老旧小区，一栋楼就是一个院，人员可以随意进出，小广告是困扰居民很久的问题。经过社区协调，居民们共同努力，轮流义务在门岗值班，守好小区大门，把张贴小广告的人挡在了小区外。

“现在越来越多的小区有了门禁系统，不过想真正杜绝小广告，还得让小区居民参与进来。”这是王万春在治理小广告过程中最深的感受。

目前，八一北路社区各小区的楼栋长、社区网格社工、平安志愿者等每天至少用半天时间在小区巡逻，这些人对小区情况很熟悉，哪些人不是小区居民一眼就能看出来，大家的积极参与将张贴小广告的人挡在了小区外。

小贴士

门上被贴小广告，不妨用这些方法清理

大门上若被贴了小广告怎样才能快速清理呢？热心读者提供的方法您不妨试试：

●加热清理

将抹布放在热水中浸湿，用热抹布在那些小广告上焐几分钟，反复搓几次，就能把小广告去除掉；也可以先用电吹风对着小广告吹，等小广告上的不干胶遇高温软化后，再用抹布擦掉小广告。

●用橡皮擦

先用抹布蘸少许水按在小广告上，等广告被水彻底浸透后，用抹布将表面的广告纸擦除，留下的不干胶可利用橡皮慢慢擦掉。

●用风油精、洗洁精擦

用抹布将广告纸打湿后，涂上洗洁精进行擦拭；或在小广告上涂满风油精，静等几分钟，便可顺利地将小广告完整地撕下来，不会留下任何残留。（洛阳晚报记者 范瑞）