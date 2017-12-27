前夫去世，她须代他偿还债务吗？

【案例】

这两天，刘华坐卧不宁——前夫已去世3年多了，没想到有债主找到她，要求她代前夫偿还20万元债务。

2012年7月，刘华的丈夫陆阳为了帮朋友的忙，向好友付强借了20万元给朋友，说好一年后还钱。一年后，陆阳不仅没有按时还钱，还跑到外地躲了起来，付强多方寻找无果。“陆阳长期不回家，我和他的感情也慢慢淡了，于是办了离婚手续。”刘华说，离婚后不久，陆阳就因病去世了。

转眼3年多过去了。2017年9月，担心20万元成了“死账”，付强找到刘华，要求其偿还陆阳所欠的20万元本金及利息。

“陆阳借钱的事儿我压根儿就不知道，再说我们已经离婚了。”刘华告诉付强，20万元属于陆阳的个人债务，且这笔钱并没有用于夫妻共同生活，自己无须偿还。被拒绝的付强便找到律师进行咨询。

【释法】

河南大进律师事务所任希红律师：根据婚姻法第四十一条规定：“离婚时，原为夫妻共同生活所负的债务，应当共同偿还。”由此可以看出，夫妻共同债务应当是夫妻为共同生活或共同利益所负的债务。因此，债权人主张夫妻一方以个人名义所负债务为夫妻共同债务时，须初步证明该债务用于夫妻共同生活或共同利益。

在本案中，所涉借款虽然发生在陆阳与刘华婚姻关系存续期间，但陆阳借款是给朋友用的，并未用于家庭共同生活。另外，从时间上看，也超过了法律规定的诉讼时效，对此，刘华不应承担还款责任。(文中所涉及人名均为化名) （洛阳晚报记者 李岚）