“袖珍牡丹”如何培育？看专家解疑

为“袖珍牡丹”施肥

头上顶着饱满的花蕾，“个子”却只有约10厘米高，它是牡丹吗？它能开花吗？您看到右侧的图片时，心中是不是产生这样的疑问？不瞒您说，昨日《洛阳晚报》记者在国家牡丹园第一眼看到“袖珍牡丹”时，内心也有这样的疑问。

春节前，首批“袖珍牡丹”就要上市了。“袖珍牡丹”被称作能摆上案头的盆栽式牡丹，它是如何培育的？我们邀请该牡丹园的牡丹专家为您解疑。

疑问一：“袖珍牡丹”如何培育

顺着该牡丹园南区的路一直向东南方向走，不一会儿，一排排暖房映入眼帘。在其中的一间暖房里，整整齐齐地摆放着1200余盆“袖珍牡丹”。

目前，这些“袖珍牡丹”已进入催花阶段，再过三四十天，它们将绽放出美丽的花朵。那么，这些“袖珍牡丹”是如何培育的呢？

作为此次“袖珍牡丹”研究团队的负责人，该牡丹园副主任、高级农艺师刘改秀为我们揭晓了答案。

挑选粗壮的牡丹苗做砧木→在砧木上嫁接带有饱满牡丹花芽的枝条→在嫁接处培土，缠上塑料薄膜，经过二三十天的愈合期后放入冷库，让牡丹开始“冬眠”→二三十天后取出，放置在常温房中，让“冬眠”牡丹慢慢“苏醒”→放入20℃至22℃的暖房中，开始为期五六十天的催花。

疑问二：这么小的牡丹能开花吗

“当然可以。”刘改秀说，为了让“袖珍牡丹”开得更好、更艳，进入催花期后，牡丹养护人员还要为它们进行疏花，确保每株“袖珍牡丹”上只有一个花蕾，也确保“袖珍牡丹”在开花后，花径都能达到15厘米左右。

“‘袖珍牡丹’的花期一般为一周左右，若温度在10℃至15℃，花期还会更长，可持续半个月左右。”刘改秀说。

疑问三：“袖珍牡丹”什么时候与市民见面

市林业局副局长刘峰说，春节前，由国家牡丹园研发的首批“袖珍牡丹”将上市，此次上市的“袖珍牡丹”有1200余盆，包括海黄、花王、岛大臣、洛阳红等20余个珍品，涵盖红、黄、粉、紫4大色系。

“传统牡丹植株过高、携带不便，而‘袖珍牡丹’弥补了这一缺点。作为我市牡丹文化节新型旅游纪念品之一，‘袖珍牡丹’将在明年牡丹文化节期间集中推出。”刘峰说。

刘改秀说，在“袖珍牡丹”的整个培育过程中，有4个因素非常关键。

砧木

砧木是牡丹花芽的温床，为花芽提供源源不断的养分与水分，因此，挑选的砧木一定要“身体倍儿棒”。株龄3年以上、植株健壮的牡丹，最为适宜

“冬眠”

牡丹需要经历冬季的持续低温，才能萌动、开花，因此，嫁接后的“袖珍牡丹”，必须进入冷库“睡一觉”，才能绽放出美丽的花朵

温度与湿度

进入温室后，就要进行催花，此时是牡丹花芽生长的关键时期。温度过高或过低，花芽都会停止生长。该园的牡丹专家测试过，22℃为牡丹花芽的最佳生长温度。花芽要长得饱满，还需要充足的水分，此时温室内的湿度要保持在60%左右，因此，牡丹养护人员每天都要为其喷洒四五次水

矮化药剂

牡丹进入温室后，牡丹养护人员会在牡丹枝条上涂抹，或在叶面上喷洒矮化药剂，控制牡丹的“个头”。1200余盆“袖珍牡丹”，“个头”都要相差不多，生长期内要保持在10厘米左右；开花后，算上叶子、花朵的高度，也要保持在20厘米以下（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 王聪慧/文 记者 张斌/图）