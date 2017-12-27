今天洛阳晴天 气温-2℃到12℃

作家冯骥才在散文《冬日絮语》中写道：“每每到了冬日，才能实实在在触摸到了岁月。年是冬日中间的分界，有了这分界，便在年前感到岁月一天天变短，直到残剩无多！过了年忽然又有了大把日子，成了时光的富翁，一下子真的大有可为了。”

不论是阳历新年还是农历新年，辞旧迎新总是让人充满期待。老天爷似乎想让大家能在2017年的尾声沉下心来反思，因此，最近的天气也变得格外平静。

2017年进入倒计时，元旦小长假马上就到了，您最关心的大概就是假期的天气吧！小记从市气象台获悉，在新年到来之前，冷空气主动给自己“加戏”，从今天下午开始，新一轮冷空气将影响我市，这一轮冷空气会带来不小的风，但不会带来大幅降温，太阳还会在云间穿梭。

市气象台预计：今天全区多云转晴天，西北风4级到5级，气温-2℃到12℃；明天多云转晴天，西北风4级到5级，气温-2℃到10℃；31日晴天间多云，偏南风2级到3级，气温-3℃到9℃；1日多云转阴天，气温-1℃到6℃。

天公不作美，看来，2017年，洛城是不会飘雪了，我们只能期待2018年的第一场雪尽快到来。中国气象局公共气象服务中心气象服务副首席信欣分析，从天气条件来看，其实雪和雨的形成有点儿像“薛定谔的猫”：在降落到低空前，所有水滴都处于冰晶或雪花的状态，最后人们看到的是雪还是雨，则取决于低空的气温。

气温是决定降水形态的外在条件，水汽是降水的物质基础，空气的上下运动是降水的动力条件。和做饭的道理一样，首先得有米，也就是水汽；其次得加热，也就是动力，能不能降雪，就要看这二者的缘分到没到了。

缘分是需要碰的，冷暖空气在合适的时间、合适的地点遇到了，才能“造”出形形色色的雪花。这样看来，冷暖空气目前还在彼此寻觅，我们只能耐心等待了。（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 禹东晖）