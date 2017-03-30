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全市第二期县处级干部轮训班结业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-29 08:28

　　26日，全市第二期领导干部学习贯彻党的十九大精神轮训班结业。

　　本期轮训班为期5天，培训围绕深入学习贯彻党的十九大精神，融入了习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓要义，贯穿了加快建设副中心、打造全省增长极的战略部署和要求。

　　市委党校常务副校长、党委书记侯超英在结业仪式上指出，党的十九大精神内涵丰富、博大精深，要坚持不懈、系统学习，在学懂、弄通、做实上下功夫，把全市学习贯彻党的十九大精神不断引向深入。要率先垂范、带头学习，充分发挥先学优势，结合自身的学习经验和体会，为本县(市)区、本单位干部职工做好辅导和讲解，把全市党员干部的思想统一到党的十九大精神上来。要联系实际、以用促学，坚持把党的十九大精神贯穿到全市经济社会发展的各个方面，为决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程作出更大贡献。 （洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 郑昌伟）
[ 责任编辑：周萌]
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