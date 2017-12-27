“袖珍牡丹”将亮相洛阳年宵花市场

刘改秀查看“袖珍牡丹”生长情况

核心提示

提起牡丹，多数人的印象是“花大、色艳、株型高”。栽在小型花盆中，仅有20厘米高，能摆放在案头的微型盆景牡丹，您见过吗？

日前，由国家牡丹园新研发的“袖珍牡丹”已生机勃勃吐露花芽，2018年春节前，首批1200多盆将亮相我市年宵花市场。业内人士表示，“袖珍牡丹”的研发及推广，不仅可实现洛阳牡丹作为城市名片摆上千家万户案头，更有助于拉长我市牡丹产业发展链条。

1 高仅20厘米，只开一朵花

27日，记者在国家牡丹园温室大棚中看到，千余盆“袖珍牡丹”在约100平方米的大棚中分区域整齐码放，一株株仅有手指高的牡丹甚是可爱，每根枝干上发有1个至3个花芽，枝干下部带有拳头大的土球，被放置在营养花盆中。

负责研发的国家牡丹园副主任、高级农艺师刘改秀介绍，“袖珍牡丹”是微型盆景牡丹的一种通俗称呼，是我市首次进行研发的一种盆花牡丹。“袖珍”二字指的是牡丹的株型，其“土面”(栽培基质)以上部分高度不超过20厘米，其中枝干高度控制在10厘米左右，依旧保持花大、色艳的开花特点。

“每株‘袖珍牡丹’只开一朵花，盛开时的花朵直径为15厘米至16厘米。在22℃左右的环境中，花期为10天左右；在27℃左右的环境中，花期为7天至8天。”刘改秀说。

除了株型小，“袖珍牡丹”产品的另一特别之处在于花盆。花盆将充分融入牡丹瓷元素，可展现出真、假牡丹同时绽放、相互映衬的视觉观赏效果，既富有洛阳传统文化特色，又体现出我市牡丹文化的创新与发展。

这种“袖珍牡丹”不仅外观精美，而且方便携带及运输，可放置在书桌、茶几之上，营造喜庆氛围，也可作为独具洛阳特色的伴手礼，邮寄给外地亲友。

养在营养花盆中的“袖珍牡丹”

2 连闯技术关，攻克“矮化”难题

今年9月，“袖珍牡丹”项目技术攻关组在国家牡丹园成立。该项目的技术难点在于“矮化”，研发人员利用“牡丹无土栽培基质与营养液研究”“名优花卉矮化分子、生理、细胞学调控机制与微型化生产”等技术成果，开启牡丹“袖珍化”之路。

牡丹根系庞大，如何将根部“迷你化”是要突破的第一关。刘改秀介绍，经过多次试验，他们最终挑选出小的凤丹牡丹根，经过修剪、药物处理等，将能正常生根的作为“袖珍牡丹”的待用根基。

根基打好后，需要嫁接带有花芽的枝条。因“袖珍牡丹”要作为年宵花在春节前上市，其颜色要突出喜庆氛围，在品种挑选上，以红、粉、紫、黄四大色系为主，既有我市特色品种洛阳红，又有花王、太阳、八千代椿、岛大臣等国外优质品种。

“嫁接过程需要20天至25天的愈合时间，之后，将嫁接成功的牡丹苗送进冷库，让它们在0℃至5℃的环境中度过低温休眠期，以蓄势待发。”刘改秀说，等这些牡丹嫁接苗苏醒后，再将其送入温室大棚，由此进入50天至60天的催花阶段。

此时，要迎来第二关——控制枝干生长高度。经过多次配比试验，一种特制的生长激素试验成功，将该激素涂抹在牡丹苗上，可将枝干生长高度控制在10厘米左右。

为了达到春季自然开花的效果，研发人员将室温控制在20℃至22℃，每天喷水四五次，以保证“袖珍牡丹”的生长湿度在60%左右，同时定期进行叶面、根部施肥。待花蕾长大后，每株选取长势、形态最佳的一颗保留，其余花蕾全部去掉。上市前，“袖珍牡丹”将被移栽至巴掌大小的精美花盆中。

3 分批上市，将拉长牡丹产业链条

据了解，此次国家牡丹园共完成了3000株“袖珍牡丹”的嫁接。目前，这些“袖珍牡丹”已度过花芽低温休眠期，陆续进入温室大棚，处于催花阶段。按照正常嫁接成活率和催花成花率计算，最终约能培养完成2500盆。其中，首批1200多盆将于2018年春节前上市，剩余的1200多盆将在2018年中国洛阳牡丹文化节期间上市。

今后，随着技术的不断完善成熟、市场需求的不断扩大，“袖珍牡丹”将大批量上市，并作为我市的城市名片和邀请函，摆上千家万户的案头。

市林业局副局长刘峰介绍，牡丹产业的快速、健康发展，既要在宏观上把握趋势，又要在微观上有抓手，“袖珍牡丹”便是其在微观上发展的表现之一。“袖珍牡丹”的研发及推广，是我市牡丹产业发展的又一新探索，将进一步拉长牡丹产业链条，促进牡丹全产业链的形成。（洛阳日报记者 赵佳 通讯员 王聪慧 文/图）