以十九大精神为引领 全面提升洛阳城建工作

日前，全市城建系统学习贯彻党的十九大精神暨党风廉政建设工作会议召开。

会议指出，学习宣传贯彻党的十九大精神是全市城建系统当前和今后一个时期的首要政治任务，要牢固树立“四个意识”，以十九大精神引领全市城建工作全面提升。要坚持以人民为中心，抓好城乡规划、建设、管理、经营工作，推进新型城镇化建设。要紧盯综合交通枢纽、轨道交通、市政道桥等领域，全面提升基础能力。要聚焦“天蓝”“地绿”“水碧”“生态国土”目标，加强生态文明建设。要稳定房地产市场，加大住房改革力度，加快安居工程建设，推进住房制度改革。要理顺体制机制、提升文明创建、建设智慧城市，加强城市综合治理。

会议强调，要按照全面从严要求，加强学习教育，打牢拒腐防变思想根基，加大落实力度，确保主体责任落地生根，全面提升从严治党成效，营造良好政治生态环境，切实堵塞权力运行漏洞，推动城建系统党风廉政建设上台阶。

会上，市委常委、市政府党组成员王琰君宣讲党的十九大精神，并对做好相关工作提出要求。城建系统各单位负责同志分别就贯彻落实十九大精神和廉政建设作了发言。（洛阳日报记者 李东慧）