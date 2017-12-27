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赵会生到伊川县鸦岭乡高沟村调研产业扶贫情况
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-29 08:28

　　日前，市委常委、市纪委书记赵会生到伊川县鸦岭乡高沟村调研产业扶贫情况，并看望贫困户和困难党员。

　　高沟村是市纪委脱贫攻坚联系点。今年6月，由市纪委帮助该村引进的鑫洛集团“澳湖一代”种羊养殖产业园项目开工建设。该项目占地130亩，总投资4000万元，预计年存栏基础母羊1.2万只，年产羔羊3.6万只，年产值可达2000万元，建成后可带动高沟及周边村300户贫困户脱贫增收。

　　赵会生详细了解了项目进展情况，叮嘱当地有关部门要认真落实产业扶贫政策和各类帮扶措施，加快推进项目建设，及时协调解决建设中遇到的困难和问题，早日让贫困群众得到实惠。同时，他还勉励项目负责人，不仅要在产品数量上占据优势，更要在质量上取胜，用优质产品打入市场，树好形象，立住品牌。

　　之后，赵会生来到困难党员俞河、贫困户俞新干家中，鼓励他们树立脱贫信心，积极发挥主观能动性，不等不靠，实现早日脱贫。他还要求驻村第一书记克服困难、坚守岗位，心系群众冷暖，多为群众办实事、办好事，在脱贫攻坚一线建功立业。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）

　　
[ 责任编辑：周萌]
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