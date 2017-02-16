2021年年底，洛栾高速直通卢氏

栾卢高速小档案

●路线

起自栾川县庙子镇，与洛栾高速相接，终点与三淅高速公路相连

●长度

全长75.36公里，洛阳境内约51.3公里

●设计

双向四车道，设计时速80千米

●工期

计划4年，预计2021年12月底建成通车

走过洛栾高速的市民都知道，到了栾川县庙子镇樊营村的栾川站，洛栾高速就到头了。昨日，栾卢高速公路开工动员会在栾川举行，预计到2021年年底，栾川至卢氏间新添一条高速公路，也就是说，洛栾高速可直通卢氏。

设计：双向四车道，设计时速80千米

栾卢高速(栾川至卢氏高速公路)起自栾川县庙子镇，与洛栾高速相接，途经栾川县庙子镇、石庙镇、陶湾镇、叫河镇，卢氏县汤河乡、横涧乡，终点与三淅高速公路相连。

路线全长75.36公里，总投资149亿元，其中洛阳境内约51.3公里，估算投资约97.5亿元。根据设计规划，该道路将采用双向四车道高速公路标准建设，设计时速80千米，路基宽25.5米。沿线设置枢纽互通2处、匝道收费站5处、服务区2处、监控通讯分中心1处、路政管理所2处、养护工区2处、应急救援中心1处、隧道监控所2处。

计划工期4年，预计于2021年12月底建成通车。

意义：休闲游选择更多，互通路网更成熟

此前，洛栾高速的开通可谓给洛阳市民带来了一条旅游通道，出入站多数离旅游景点不远。栾卢高速建成后，带来的改变更多。

旅游：将连接伏牛山国家级自然保护区、熊耳山风景区、老君山、养子沟、鸡冠洞、伏牛山滑雪场、天河大峡谷和汤河温泉等景区，形成一条资源开发通道，带动豫西南地区旅游资源开发、增强周边景区吸引力、加快豫西旅游产业发展。

经济：促进区域内矿产资源等相关产业快速发展；对国家14个集中连片贫困地区之一的秦巴山区扶贫攻坚、贫困地区特色产业的发展起着积极推动作用，助推沿线扶贫攻坚、带动豫西南经济发展，实现地区经济发展战略，加快推进中原经济区建设，促进社会经济发展都具有重要意义。

交通：连通三淅(三门峡至淅川)、洛栾(洛阳至栾川)、二广(二连浩特至广州)、郑西(郑州至西峡)等高速公路，使原有走向不同、各自孤立的高速公路连接成网，构成区域较为完善的高效运输系统。

“三横三竖两环线八放射”路网结构“十三五”末将形成

据《河南省高速公路网调整规划》，到“十三五”末，我市将形成“三横三竖两环线八放射”的高速路网结构。

三横：连霍高速、郑卢高速、栾卢高速—尧栾西高速。

三竖：二广高速、济洛高速、洛栾高速—渑栾高速。

两环线：连霍高速城区段、二广高速城区段、宁洛高速城区段组成环城高速内环，谋划的邵新高速、拟建的新伊高速、谋划的偃师至伊川高速、偃师至济源高速构成组团高速环线。

八放射：济洛高速、连霍高速、郑卢高速、洛栾高速、二广高速、宁洛高速等。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 杜伊刚）