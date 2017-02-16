洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2021年年底，洛栾高速直通卢氏
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-29 08:31

　　栾卢高速小档案

　　●路线

　　起自栾川县庙子镇，与洛栾高速相接，终点与三淅高速公路相连

　　●长度

　　全长75.36公里，洛阳境内约51.3公里

　　●设计

　　双向四车道，设计时速80千米

　　●工期

　　计划4年，预计2021年12月底建成通车

　　走过洛栾高速的市民都知道，到了栾川县庙子镇樊营村的栾川站，洛栾高速就到头了。昨日，栾卢高速公路开工动员会在栾川举行，预计到2021年年底，栾川至卢氏间新添一条高速公路，也就是说，洛栾高速可直通卢氏。

　　设计：双向四车道，设计时速80千米

　　栾卢高速(栾川至卢氏高速公路)起自栾川县庙子镇，与洛栾高速相接，途经栾川县庙子镇、石庙镇、陶湾镇、叫河镇，卢氏县汤河乡、横涧乡，终点与三淅高速公路相连。

　　路线全长75.36公里，总投资149亿元，其中洛阳境内约51.3公里，估算投资约97.5亿元。根据设计规划，该道路将采用双向四车道高速公路标准建设，设计时速80千米，路基宽25.5米。沿线设置枢纽互通2处、匝道收费站5处、服务区2处、监控通讯分中心1处、路政管理所2处、养护工区2处、应急救援中心1处、隧道监控所2处。

　　计划工期4年，预计于2021年12月底建成通车。

　　意义：休闲游选择更多，互通路网更成熟

　　此前，洛栾高速的开通可谓给洛阳市民带来了一条旅游通道，出入站多数离旅游景点不远。栾卢高速建成后，带来的改变更多。

　　旅游：将连接伏牛山国家级自然保护区、熊耳山风景区、老君山、养子沟、鸡冠洞、伏牛山滑雪场、天河大峡谷和汤河温泉等景区，形成一条资源开发通道，带动豫西南地区旅游资源开发、增强周边景区吸引力、加快豫西旅游产业发展。

　　经济：促进区域内矿产资源等相关产业快速发展；对国家14个集中连片贫困地区之一的秦巴山区扶贫攻坚、贫困地区特色产业的发展起着积极推动作用，助推沿线扶贫攻坚、带动豫西南经济发展，实现地区经济发展战略，加快推进中原经济区建设，促进社会经济发展都具有重要意义。

　　交通：连通三淅(三门峡至淅川)、洛栾(洛阳至栾川)、二广(二连浩特至广州)、郑西(郑州至西峡)等高速公路，使原有走向不同、各自孤立的高速公路连接成网，构成区域较为完善的高效运输系统。

　　“三横三竖两环线八放射”路网结构“十三五”末将形成

　　据《河南省高速公路网调整规划》，到“十三五”末，我市将形成“三横三竖两环线八放射”的高速路网结构。

　　三横：连霍高速、郑卢高速、栾卢高速—尧栾西高速。

　　三竖：二广高速、济洛高速、洛栾高速—渑栾高速。

　　两环线：连霍高速城区段、二广高速城区段、宁洛高速城区段组成环城高速内环，谋划的邵新高速、拟建的新伊高速、谋划的偃师至伊川高速、偃师至济源高速构成组团高速环线。

　　八放射：济洛高速、连霍高速、郑卢高速、洛栾高速、二广高速、宁洛高速等。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 杜伊刚）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]洛阳这家美容院竟然有这种服务，超赞
  • ·[健康]长时间领不到新生儿社保卡怎么办？这样救急
  • ·[健康]早餐最不该吃这3种东西，第一个就是你常吃的！
    		•
    川芎：活血行气 祛风止痛
    川芎：活血行气 祛风止痛
    川芎：活血行气 祛风止痛
        
  • ·唐朝盛景你神往吗？走！开启“寻唐”之旅
  • ·跟着电影去旅行 再现曾经的“芳华”
  • ·这些“高大上”的旅行神器 您了解吗？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 全国铁路调整运行图 从洛阳龙门站坐高...
  • 《嵩县弃婴静静》后续报道：静静已出...
  • 洛阳市伊川县两个乡撤乡建镇
  • 重磅！习近平对中央政治局同志提出这...
  • 关于2018年洛阳市元旦长跑比赛活动期...
  • 元旦当天，洛阳市部分体育场馆免费开放
  • 2021年年底，洛栾高速直通卢氏
  • 李亚主持召开市委常委会议 传达中央和...
  • 提醒！洛阳市城乡医保缴费期延长至明...
  • 宜春市一夫妻制作邪教宣传品获刑
    		•
    百姓呼声
    洛新城际公交明年年初票价将调为每人次3元
    城镇居民医保家庭账户的资金年底不会清零
    精彩图片
    宜阳县洛河灵龙大桥桥...
    记者体验洛阳公交免费首日
    今起古王立交可直通滨...
    洛阳首座环形过街天桥...
    精彩热帖

    浪漫在温泉

    筑巢

    引爆眼球的洛阳泥塑

    黑领椋鸟
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605