“美德少年标兵”有了“最美爸爸”

孟津县横水镇文公村的一农户家，近日新挂了一张全家福。冬日的阳光洒在照片中的7张笑脸上，显得格外幸福、温馨。

半年多前，照片中的谢寒冰姐弟还不认识站在身边的两个同龄人和他们身后的朱占波夫妇，如今，他们已经成了相亲相爱的一家人。

寒冰7岁那年，她的父母在一场意外中去世。家中失去了经济来源，还有年迈的奶奶和嗷嗷待哺的弟弟需要照顾，一夜之间，寒冰好像突然长大了。她在家中帮奶奶做家务，照顾年幼的弟弟；在学校努力学习，获得了一张又一张奖状。经历生活的困境，今年11岁的寒冰比同龄人要瘦弱不少，却有着多数同龄人没有的自立、坚强。今年，寒冰被评为孟津县“十佳美德少年标兵”。

听说寒冰的故事后，孟津县万豪酒店经理朱占波被感动了，因为他和寒冰姐弟有着相似的命运。

朱占波今年42岁，是孟津县城关镇孟庄村人。他1岁时，父母因意外去世，兄弟三人靠爷爷、姑姑照顾长大，一家人生活非常困难。在艰难成长的道路上，朱占波吃过百家饭，得到过不少人的帮助。由于在苦难中感受到社会的温暖，他从在外打拼到回乡创业、事业有成，始终怀着一颗感恩的心，竭尽全力回报社会。

十几岁时，他刚有了第一份收入，就把工资分给帮助过自己的街坊邻居。之后，在医院遇到付不起手术费的陌生人，他会倾尽所有塞了钱就走；到菜场采购食材，他总是高价买光老弱菜农的菜，只为让他们早点回家；他给所有员工“免单权”，员工只要发现有遇到困难的人到饭店吃饭，都可以做主免单；他帮助20多名员工脱贫，带领全体员工无偿献血……因为处处行善，朱占波入选了“最美洛阳人”。

朱占波说：“人生要像手电筒，去照亮他人的路。”他希望寒冰姐弟也能感受社会的温暖，在阳光下健康成长。于是，只要一有空，朱占波就带着妻子、孩子去寒冰家，并给姐弟俩带去学习用品等礼物。

朱占波把姐弟俩当成自己的孩子，除了物质上的帮助，还逐渐成为姐弟俩精神上的依靠。他为寒冰家换灯泡、修水管，忙前忙后；他陪姐弟俩谈心，为他们辅导功课，照顾细致入微。寒冰的奶奶被朱占波夫妇感动，对他们说：“你们真像孩子的亲爸妈！”面对贴心的关怀，姐弟俩发自内心地开口叫爸叫妈，朱占波夫妇激动得热泪盈眶。

两家人变成了一家人。每到双休日或假期，他们就团聚在一起，吃饭、做游戏、外出郊游。今年暑假，朱占波把姐弟俩接到家里与自己的孩子同吃同住。早上送孩子们到辅导班，中午为孩子们精心准备可口的饭菜，下午不忙的时候，他还会带孩子们到游泳池玩。

前不久，朱占波专门找人拍了张全家福，放大后挂在寒冰家的堂屋，为的是让姐弟俩每天看到照片，都能感到自己有所依靠，有父母陪伴成长。“我会一直供他们读书。闺女出嫁，我给她准备嫁妆；儿子结婚，我给他买房、办婚礼。希望他们能够健康、快乐地成长，过上幸福的生活，将来回报社会……”朱占波说。（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 李涛 陈重阳）