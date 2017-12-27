洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“美德少年标兵”有了“最美爸爸”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-29 08:15

　　孟津县横水镇文公村的一农户家，近日新挂了一张全家福。冬日的阳光洒在照片中的7张笑脸上，显得格外幸福、温馨。

　　半年多前，照片中的谢寒冰姐弟还不认识站在身边的两个同龄人和他们身后的朱占波夫妇，如今，他们已经成了相亲相爱的一家人。

　　寒冰7岁那年，她的父母在一场意外中去世。家中失去了经济来源，还有年迈的奶奶和嗷嗷待哺的弟弟需要照顾，一夜之间，寒冰好像突然长大了。她在家中帮奶奶做家务，照顾年幼的弟弟；在学校努力学习，获得了一张又一张奖状。经历生活的困境，今年11岁的寒冰比同龄人要瘦弱不少，却有着多数同龄人没有的自立、坚强。今年，寒冰被评为孟津县“十佳美德少年标兵”。

　　听说寒冰的故事后，孟津县万豪酒店经理朱占波被感动了，因为他和寒冰姐弟有着相似的命运。

　　朱占波今年42岁，是孟津县城关镇孟庄村人。他1岁时，父母因意外去世，兄弟三人靠爷爷、姑姑照顾长大，一家人生活非常困难。在艰难成长的道路上，朱占波吃过百家饭，得到过不少人的帮助。由于在苦难中感受到社会的温暖，他从在外打拼到回乡创业、事业有成，始终怀着一颗感恩的心，竭尽全力回报社会。

　　十几岁时，他刚有了第一份收入，就把工资分给帮助过自己的街坊邻居。之后，在医院遇到付不起手术费的陌生人，他会倾尽所有塞了钱就走；到菜场采购食材，他总是高价买光老弱菜农的菜，只为让他们早点回家；他给所有员工“免单权”，员工只要发现有遇到困难的人到饭店吃饭，都可以做主免单；他帮助20多名员工脱贫，带领全体员工无偿献血……因为处处行善，朱占波入选了“最美洛阳人”。

　　朱占波说：“人生要像手电筒，去照亮他人的路。”他希望寒冰姐弟也能感受社会的温暖，在阳光下健康成长。于是，只要一有空，朱占波就带着妻子、孩子去寒冰家，并给姐弟俩带去学习用品等礼物。

　　朱占波把姐弟俩当成自己的孩子，除了物质上的帮助，还逐渐成为姐弟俩精神上的依靠。他为寒冰家换灯泡、修水管，忙前忙后；他陪姐弟俩谈心，为他们辅导功课，照顾细致入微。寒冰的奶奶被朱占波夫妇感动，对他们说：“你们真像孩子的亲爸妈！”面对贴心的关怀，姐弟俩发自内心地开口叫爸叫妈，朱占波夫妇激动得热泪盈眶。

　　两家人变成了一家人。每到双休日或假期，他们就团聚在一起，吃饭、做游戏、外出郊游。今年暑假，朱占波把姐弟俩接到家里与自己的孩子同吃同住。早上送孩子们到辅导班，中午为孩子们精心准备可口的饭菜，下午不忙的时候，他还会带孩子们到游泳池玩。

　　前不久，朱占波专门找人拍了张全家福，放大后挂在寒冰家的堂屋，为的是让姐弟俩每天看到照片，都能感到自己有所依靠，有父母陪伴成长。“我会一直供他们读书。闺女出嫁，我给她准备嫁妆；儿子结婚，我给他买房、办婚礼。希望他们能够健康、快乐地成长，过上幸福的生活，将来回报社会……”朱占波说。（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 李涛 陈重阳）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]洛阳这家美容院竟然有这种服务，超赞
  • ·[健康]长时间领不到新生儿社保卡怎么办？这样救急
  • ·[健康]早餐最不该吃这3种东西，第一个就是你常吃的！
    		•
    川芎：活血行气 祛风止痛
    川芎：活血行气 祛风止痛
    川芎：活血行气 祛风止痛
        
  • ·唐朝盛景你神往吗？走！开启“寻唐”之旅
  • ·跟着电影去旅行 再现曾经的“芳华”
  • ·这些“高大上”的旅行神器 您了解吗？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 全国铁路调整运行图 从洛阳龙门站坐高...
  • 《嵩县弃婴静静》后续报道：静静已出...
  • 洛阳市伊川县两个乡撤乡建镇
  • 重磅！习近平对中央政治局同志提出这...
  • 关于2018年洛阳市元旦长跑比赛活动期...
  • 元旦当天，洛阳市部分体育场馆免费开放
  • 2021年年底，洛栾高速直通卢氏
  • 李亚主持召开市委常委会议 传达中央和...
  • 提醒！洛阳市城乡医保缴费期延长至明...
  • 宜春市一夫妻制作邪教宣传品获刑
    		•
    百姓呼声
    洛新城际公交明年年初票价将调为每人次3元
    城镇居民医保家庭账户的资金年底不会清零
    精彩图片
    宜阳县洛河灵龙大桥桥...
    记者体验洛阳公交免费首日
    今起古王立交可直通滨...
    洛阳首座环形过街天桥...
    精彩热帖

    浪漫在温泉

    筑巢

    引爆眼球的洛阳泥塑

    黑领椋鸟
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605