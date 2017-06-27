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洛阳：推进易地扶贫搬迁 完善绿色基础设施

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-29 08:28

　　市委十一届五次全会提出，推进绿色发展，全面推行绿色生产、倡导绿色消费、践行绿色生活，加快建设绿色低碳交通运输体系；深化精准扶贫、精准脱贫，抓好易地搬迁等重点工作，加大政策、资金、项目倾斜力度，集中力量攻克深度贫困堡垒。近日，市委联合督查组前往市发改委及项目现场等，就重点民生实事落实情况进行了督查。

　　走进位于龙门大道与关林路交叉口附近的八中居民小区2号楼3单元居民陈敬之家中，客厅、卧室里白色的新暖气片很是醒目。与集中供暖不同，他家的暖气靠安装在厨房的天然气壁挂炉供热，随时打开随时用。陈敬之老人介绍，购置天然气壁挂炉一共花了9800元，享受补贴2000元，“用着很方便，五六分钟暖气片就烫手了”。

　　以前，该小区居民冬季主要靠燃煤采暖，今年有16户居民参加了电代煤、气代煤“双替代”设备购置补贴活动，空调、天然气壁挂炉二选一。“用壁挂炉家里暖和多了，洗热水澡也方便，既环保又安全。”家住4号楼1单元的韩庆禄说，以前烧煤炉家里容易脏不说，还有安全隐患，他妻子就曾煤气中毒，现在再也不用担忧这些了。

　　绿色能源产品渐受青睐，新能源车也是其中之一，随之而来的是对充电基础设施的需求在增加。督查组前往市公交集团公司关林第一停车场，实地察看了充电桩建设项目进展情况：两排24个充电桩已经建设完毕，每个充电桩可同时满足4辆电动公交车的充电需求，等验收完毕就可以投用。在龙门大道与开元大道交叉口西北角的一处停车场，6个充电桩“鹤立鸡群”，特意喷绘的绿色地面上有“电动汽车专用车位”字样。停车场管理员陶燕伟介绍，这些充电桩是今年夏天投用的，平常来充电的车还不多，多的时候一天有四五辆，“普通轿车一般都是充电一个半小时”。

　　随后，督查组前往宜阳县香鹿山镇富民家园、三乡镇福地花园易地搬迁工程现场进行了督查。富民家园1号、2号、7号楼可提供98套新房，将惠及董王庄等8个乡镇的贫困户，正在进行扫尾施工；福地花园共两栋楼，将惠及三乡镇的41户191名贫困人口，1号楼已有部分村民入住，2号楼正在进行扫尾施工。督查组要求相关部门加班加点，确保贫困户能按时住上新房。27日，督查组获悉，两处易地搬迁工程均已完工，并为贫困户发放了钥匙。

　　市发改委主任张伊民表示，保障和改善民生是执政为民的根本要求、构建公共服务体系的重要支撑，新的一年，市发改委将在易地扶贫搬迁、充电桩建设等方面提前谋划，加强统筹，强力推进，让民生实事早完成、早惠民。（洛阳日报记者 郭宁康）

　　相关链接

　　市发改委重点民生实事落实情况

　　2017年，市发改委具体承办重点民生实事共4项，截至目前均已按时间节点完成。

　　1.实现15605名深石山区贫困人口易地扶贫搬迁，确保贫困群众搬得出、稳得住、能发展。

　　截至12月27日，全市共建设安置点98个，实现20650人易地扶贫搬迁，完成年度目标任务。

　　2.加快推进城市周边纯凝发电机组供热改造，对现有热电联产机组供热设施进行扩容改造，新增供热能力120万平方米以上。

　　2017年，我市全面开展城市周边纯凝发电机组的供热改造和现有供热机组供热能力提升改造工作，完成新增供热能力120万平方米以上的任务。其中，华润首阳山电厂供热改造已完成，形成采暖供热能力800万平方米以上；神华国华孟津电厂供热改造项目于2017年2月实施，目前建设任务基本完成，预计2018年可形成新增供热能力500万平方米以上。

　　3.在未实现集中供热的区域加快集中供热管网延伸，优先发展集中供热，其余供热管网无法覆盖区域，按照宜气则气、宜电则电的原则，实施电代煤、气代煤改造，全年完成电代煤、气代煤合计5万户。

　　截至9月30日，已完成“双替代”民生工程72000户，其中电代煤完成67370户、气代煤完成4630户，完成年度目标任务。

　　4.实施充电基础设施建设。

　　截至目前，我市公用充电桩已建成116个(计划100个)，其中公交、环卫等领域新建充电桩已建成54个，超额完成年度目标任务。(市委督查室市政府督查室)
[ 责任编辑：周萌]
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