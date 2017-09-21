提醒！洛阳市城乡医保缴费期延长至明年3月31日

还没有缴纳2017年度城乡居民基本医保费的市民请注意，缴费期延长了。这是昨日《洛阳晚报》记者从市地税局获悉的。

日前，我市发布通知，将城乡居民基本医疗保险缴费截止时间延长至2018年3月31日。凡是洛阳市户籍或持有本市居住证，在2017年12月31日前已办理城乡居民基本医疗保险参保登记的，因外出务工或其他特殊原因无法在原定缴费时间内正常缴费的城乡居民，均适用该政策。

具体缴费方式有以下几种：

●传统方式：灵活就业人员和城乡居民可以通过银行网点实时缴费、银行代扣、网上申报缴费、地税办税服务厅自助终端缴费、地税办税服务厅前台窗口缴费等方式缴费。

●微信缴费：可搜索“河南地税”或“hnsdsj”关注“河南地税”微信公众号，关注后在菜单栏中选择“微服务”——“社保费缴纳”。

输入要缴纳社保费自然人的姓名、身份证号码，点击“确定”后会出现相应的缴纳项目，有城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险。

灵活就业人员要在社保经办机构登记核定应缴纳的社保费信息，然后在该系统中按月缴纳社保费。城乡居民不需要核定社保费信息，可自行选择缴纳保险种类。城乡居民基本医疗保险费为每人每年180元，全日制在校大中专院校学生每人每年150元，学校进行集中收缴。

●支付宝缴费：登录支付宝APP点击“更多”—“城市服务”—“政务”—“自然人社保费缴费”；进入缴费页面后填写缴费资料；最后选择缴费项目，核对经办机构、所属期及缴费金额后点击“确定”即可。

需要提醒市民的是，如果是为自己缴费，审核个人信息后直接点击“确定”即可；如果是为别人缴费要选择“是否代缴”后，输入缴费人姓名和身份证号码再点击“确定”。

市地税局提醒，想要便捷缴费的市民可通过微信、支付宝等渠道缴费节省时间；支付成功后，如需缴费凭证，可以到办税服务厅索取。（洛阳晚报记者 连漪）