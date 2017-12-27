点赞2017：家门口的游园，老徐一天三次“逛不够”

开栏语

即将过去的2017年，市委、市政府坚持以人民为中心的发展思想，把解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为重中之重，一大批惠民政策、举 措、项目紧锣密鼓、落地生根，人民生活品质和生活环境不断改善，获得感、幸福感、安全感明显增强。本报今起推出“点赞2017，盘点俺的获得感”系列报道，记者将走到一个个普通洛阳人身边，倾听他们谈变化、吐心声、赞时代。敬请关注。

老徐和老伴儿带着外孙女在八里堂西小游园玩耍

昨日上午，在八里堂西小游园，一幅冬日暖阳下的温情画面很感染人。在姥爷牵扶下，1岁多的小女孩圆圆笑呵呵地朝姥姥跑去，姥姥一边在体育健身器材上锻炼，一边满脸笑容地朝外孙女招手……

“小孩儿可喜欢来这儿玩，我和老伴儿每天都要带她来，看着孩子跑跑闹闹，我们也可开心。”圆圆的姥爷徐军法说。

老徐今年65岁，是洛龙区关林镇练庄村人，家里的老宅多年前征迁了，现在暂时租住在八里堂村，等待着回迁新房。说起家门口的小游园，老徐和老伴儿赞不停。

“俺种了一辈子地，以前都是跑大老远去逛市里的公园，去一次不易所以不常去，很羡慕那些每天能在园子里逛耍的城里人。没想到现在俺家门口也建了这么好的小游园，真是太好了！”老徐感慨道。

老徐的感慨，得益于我市不断推进的小游园建设。去年，我市首次提出因地制宜建设一批小游园和街头公园绿地，打造15分钟生态休闲圈，为市民营造便捷、舒适、优美的公共绿色活动空间。作为我市今年的重点民生实事之一，50个小游园如今全部建设完成，位于龙门大道伊洛路口东南角的八里堂西小游园便是其一。该游园紧邻附近村庄、社区，方便周边群众出门见绿，步行不远就有游园，健身、休闲、亲近自然……

家门口有了小游园，小日子也过得更美了。说起小游园给自己生活带来的变化，老徐滔滔不绝：“这里最早种有庄稼，后来没人种了变成库房，再后来就渐渐荒了，杂草丛生，环境很差。今年建成小游园后，增添了草地、凉亭、球场、小桥、座椅等。生活环境变好了，心情也舒畅了。”

“年纪大了，不种地后，没事做也没地儿去，随着家门口的小游园建成投用，我养成了锻炼身体的习惯，早上5点起床来这里快走、压腿、扭腰，上午帮老伴儿带孩子，下午再来这儿晒太阳，和其他老人唠唠嗑。”老徐说，每天逛游园逐渐成了他生活中不可或缺的一部分，一天逛三次都嫌不够。

小游园虽小，却发挥着生态惠民的大功效。听说今后还要建更多的小游园，老徐很欣喜：“期待着俺们回迁住上新房后，家门口也能有这样的小游园！”(洛阳日报记者 赵佳 文/图）

数字看变化

50

2017年，我市新建、扩建和改造小游园50处。2018年，我市还将新建、扩建和改造小游园50处。

13

在今年的50处小游园中，洛龙区数量最多，为13处。此外，涧西区有11处，西工区有8处，伊滨区有5处、老城区有4处，瀍河区有4处，高新区有3处，吉利区有2处。

3

在今年新建小游园中，最大的是高新区的丰华路小游园，面积约3万平方米，相当于约4个标准足球场那么大，包括高低起伏的微地形、凸显“海绵理念”的植草沟及雨水花园、健身步道、体育健身活动广场等。