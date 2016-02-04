李亚主持召开市委常委会议 传达中央和省委经济工作会议精神 研究部署明年全市经济工作

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委会议，传达学习中央、省委经济工作会议精神，分析当前我市经济形势，研究明年经济工作；传达学习《中国共产党工作机关条例(试行)》、省委十届五次全会精神，部署下一步工作。

市委常委刘宛康、胡衡庐、吴孟铎、赵会生、黄为忠、杨炳旭、王敬林、王琰君、尚英照、何伟出席会议，李少敏、刘应安、王立林、娄会峰、张世敏、魏险峰、侯占国、李金迎、曲海滨、高建伟、李钢锤、马志强、侯超英，市直相关部门负责同志等列席会议。

会议指出，中央经济工作会议明确提出并阐明习近平新时代中国特色社会主义经济思想，明确推动高质量发展的根本要求；习近平总书记发表重要讲话，科学总结了党的十八大以来我国经济发展历程，深入阐述了我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的重大意义，深刻分析了当前经济形势，提出了明年经济工作的大政方针和重点任务；李克强总理在讲话中对明年经济工作作出具体部署。省委经济工作会议对明年经济工作进行了全面部署，提出了总体要求、重点任务和推进举措。各级各部门要认真学习领会中央、省委经济工作会议精神，准确把握经济社会发展的历史性成就和变革，准确把握习近平新时代中国特色社会主义经济思想的科学内涵，准确把握经济发展面临的宏观形势，准确把握明年经济工作的总体要求和重点任务，推动全市经济工作再上新台阶。

会议强调，2018年是深入贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面小康、实施“十三五”规划的关键一年，对加快推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标和加快建设副中心、打造全省增长极尤为重要。做好明年经济工作，要做到“四个明确”：一要明确发展成就。今年全市经济社会呈现发展好于去年、质量好于预期、支撑作用显著提升、大事要事实现突破、人民生活得到改善等显著特点，要肯定成绩，坚定信心。二要明确总体要求。要突出稳中求进，突出高质量发展，突出思路举措提升落地，突出抓重点补短板强弱项，着力实现更平衡更充分发展。三要明确主要目标。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想，充分挖潜、奋力攻坚，保持良好态势、实现提质增效。四要明确重点任务。围绕决胜全面小康，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战；围绕推动高质量发展，着力深化供给侧结构性改革，着力推进转型发展，着力实施创新驱动发展战略，着力形成全面开放新格局，着力增强城镇综合承载力，着力实施乡村振兴战略，着力提高保障和改善民生水平。要加强党对经济工作的领导，认真落实政治过硬、措施过硬、作风过硬、干部过硬、保障过硬“五个过硬”要求，以作风攻坚推进工作落实。

会议强调，各级各部门要深入贯彻省委十届五次全会精神，深刻认识加强作风建设的重要性，结合洛阳实际，坚持问题导向，保持“永远在路上”的清醒和“坚决抓到底”的韧劲，推动作风建设不断深入。要提升政治站位引领作风转变，校正思想观念推动作风转变，提升工作能力促进作风转变，完善制度机制保证作风转变，领导率先垂范带动作风转变，认真落实中央、省委关于作风建设的部署要求，持之以恒、动真碰硬、务求实效。

会议听取了我市全面开展党的工作机关清理规范工作情况汇报。会议强调，各级党委要切实加强对《中国共产党工作机关条例(试行)》实施的组织领导，确保各项工作规范有序进行。党的工作机关要牢固树立“四个意识”，把牢政治方向，当好参谋助手，树立工作标杆，切实“走在前、做表率”。

会议还研究了其他事项。 （洛阳日报记者 李江涛 李东慧）

>>>>李亚活动报道集