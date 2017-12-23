“我心中的洛阳”演讲大赛预赛将于明后两天举行

为助推我市国际文化旅游名城建设，展现洛阳历史文化、青山绿水、风土人情、发展成就。由市直工委、市旅发委、文广新局主办，洛阳旅发高融承办，市文物局、市教育局、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台协办的伊川农商银行杯“我心中的洛阳”演讲比赛预赛将于明后两天正式打响。

此次大赛至今已有超过200名社会各界选手报名参赛，其中市直工委组织市直各机关人员近百人参赛，同时旅发高融也发动了社会群众100余人报名参赛，其中市直工委已于今日组织市直各机关报名选手在市文物局一楼进行预赛，并选出了前20强选手，社会组将于明日在城市会客厅举行预赛，选出其余30强选手。

演讲大赛初赛现场

据了解，此次比赛旨在通过选手对厚重洛阳、文化洛阳、山水洛阳、风土人情、现代发展成果等元素的讲述，挖掘和培养有观点、有故事、有潜力的演讲者。优秀演讲选手将有机会参与洛阳旅游对外推介会，成为洛阳旅游对外推广形象大使。本次大赛除了诸多现金大奖外，所有进入复赛的选手均可获得位于栾川的又好玩又好看又好滑的伏牛山滑雪场门票两张。