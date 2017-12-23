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元旦当天，洛阳市部分体育场馆免费开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-12-28 17:22

　　洛阳网讯 元旦假期您准备怎么过？不如约上三五好友，去运动场馆里强健体魄，迎接新年吧！今日，记者从洛阳市体育局获悉，为推动全民健身活动的开展，2018年1月1日，洛阳市体育中心各场馆对外免费开放。

　　但需注意，因体育场馆容纳人数有限，请您最好于12月31日拨打电话预约，预约时间为8:30至11:30、14:30至17:30。

　　免费开放场馆及开放时间

　　1.新区网球馆：室外网球场地和室内乒乓球场地

　　开放时间：8:30—11:30、14:30—17:30

　　预约电话：65920888

　　2.新区室外篮球场(具体位置在新区自行车赛场西侧)

　　开放时间：8:30—11:30、14:30—17:30

　　预约电话：65920128

　　3.西工体育场：可进行足球、田径项目活动

　　开放时间：8:30—11:30，下午运动队训练

　　预约电话：63218315

　　4.新区游泳馆

　　开放时间：8:30—17:30

　　预约电话：65920028

　　预约成功后，须于元旦当日到市体育中心办公室(新区体育中心射击馆东楼二层体育中心办公室)领取游泳馆门票，凭票进场。

      领票时间为8:30—11:30、14:00—17:00。

　　5.新区体育场：可进行足球、田径项目活动

　　开放时间：8:30—11:30、14:30—17:30

　　预约电话：65920286

　　6.新区体育馆：因举办2018年洛阳市元旦长跑比赛，羽毛球项目无法对外开放。

　　7.新区多功能体育场：可进行足球、篮球项目活动

　　开放时间：8:30-11:30、14:30-17:30

　　预约电话：65920296

　　【温馨提示】

　　1、游泳限时2小时，钥匙押金20元，游泳超时押金50元，共70元(自备泳衣、泳帽、泳裤等)；

　　2、其他项目运动装备自备。(记者 郭瑛)
[ 责任编辑：史戎戎]
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