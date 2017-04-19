全国铁路调整运行图 从洛阳龙门站坐高铁可直达成都

今日零时起，全国迎来新一轮铁路运行图的调整。记者从洛阳火车站获悉，受此次调图影响，洛阳龙门站新增加列车20趟，延长变更运行区段13趟，取消或停运5趟；洛阳站增加2趟，减少4趟；洛阳东站、关林站暂无变化。

洛阳网见习记者 徐文波/摄 今日零时起，全国迎来新一轮铁路运行图的调整。记者从洛阳火车站获悉，受此次调图影响，洛阳龙门站新增加列车20趟，延长变更运行区段13趟，取消或停运5趟；洛阳站增加2趟，减少4趟；洛阳东站、关林站暂无变化。 值得一提的是，此次调图开通了洛阳龙门站至成都东的直达列车，并将部分原西安北终到列车延长至成都东。 洛阳龙门站 【增开列车20趟】 ●28日增开列车 G2203次郑州东至成都东 8：17从郑州东站始发，9：00到达洛阳龙门站， 9：02从洛阳龙门站开车，14：53到达成都东站 G2210次成都东至郑州东 15：30从成都东站始发，21：13到达洛阳龙门站， 21：15从洛阳龙门站开车，22：09到达郑州东站 G2205次：郑州东至成都东 9：53从郑州东站始发，10：29到达洛阳龙门站， 10：31从洛阳龙门站开车，16：24到达成都东站 G2212次：成都东至郑州东 17：21从成都东站始发，22：41到达洛阳龙门站， 22：43从洛阳龙门站开车，23：21到达郑州东站 G308次：成都东至北京西 10：42从成都东站始发，16：26到达洛阳龙门站， 16：28从洛阳龙门站开车，20：20到达北京西站 G2201次：郑州东至成都东 7：10从郑州东站始发，7：46到达洛阳龙门站， 7：49从洛阳龙门站开车，13：19到达成都东站 G2208次：成都东至郑州东 13：40从成都东站始发，19：15到达洛阳龙门站， 19：17从洛阳龙门站开车，19：55到达郑州东站 ●29日增开列车 G307次：北京西至成都东 9：38从北京西站始发，13：47到达洛阳龙门站， 13：50从洛阳龙门站开车，19：42到达成都东站 ●下列车次开行时间以车站公告为准 G2202次：成都东至郑州东 7：04从成都东站始发，12：33到达洛阳龙门站， 12：42从洛阳龙门站开车，13：20到达郑州东站 G2209次：郑州东至成都东 14：26从郑州东站始发，15：03到达洛阳龙门站， 15：06从洛阳龙门站开车，20：41到达成都东站 G2206次：成都东至徐州东 13：09从成都东站始发，19：02到达洛阳龙门站， 19：04从洛阳龙门站开车，22：10到达徐州东站 G2207次：徐州东至成都东 7：50从徐州东站始发，11：00到达洛阳龙门站， 11：02从洛阳龙门站开车，16：47到达成都东站 G574次：重庆西至北京西 8：10从重庆西站始发，15：40到达洛阳龙门站， 15：43从洛阳龙门站开车，19：53到达北京西站 G1982次：西安北至徐州 6：47从西安北站始发，8：19到达洛阳龙门站， 8：21从洛阳龙门站开车，11：13到达徐州站 G4289次：郑州东至兰州西 8：11从郑州东站始发，8：47到达洛阳龙门站， 8：49从洛阳龙门站开车，13：57到达兰州西站 G4290次：兰州西至郑州东 15：19从兰州西站始发，20：05到达洛阳龙门站， 20：09从洛阳龙门站开车，20：47到达郑州东站 G9193次：商丘至洛阳龙门 14：26从商丘站始发，16：12到达洛阳龙门站 G9194次：洛阳龙门至郑州东 16：50从洛阳龙门站始发，17：27到达郑州东站 G9195次：郑州东至洛阳龙门 17：47从郑州东站始发，18：23到达洛阳龙门站 G9196次：洛阳龙门至郑州东 18：48从洛阳龙门站始发，19：25到达郑州东站 【延长变更运行区段13趟】 G1887次：南京南至成都东(28日开行) 南京南8：12滁州8：32徐州东9：41萧县北10：01商丘10：36民权北10：53郑州东11：36洛阳龙门12：14/16渑池南12：36华山北13：20渭南北13：40西安北14：12洋县西15：13汉中15：35广元16：22绵阳17：16成都东17：54 G1888次：成都东至南京南(29日开行) 成都东10：22德阳10：47绵阳11：06广元12：04汉中12：50鄠邑13：49西安北14：26华山北15：01洛阳龙门15：53/56郑州西16：23郑州东16：45开封北17：07兰考南17：25商丘17：52永城北18：33徐州东19：04蚌埠南19：42南京南20：26 G1702次：成都东至秦皇岛(28日开行) 成都东10：35德阳11：00绵阳11：19广元12：17汉中13：04西安北14：31渭南北14：56华山北15：17三门峡南15：45洛阳龙门16：16/18郑州东17：00新乡东17：22邯郸东18：03邢台东18：21石家庄18：52保定东19：42白沟20：04天津西20：47天津20：57唐山21：33秦皇岛22：10 G1701次：秦皇岛至成都东(29日开行) 秦皇岛7：42北戴河7：55唐山8：28天津9：02天津西9：13胜芳9：32保定东10：20石家庄11：00高邑西11：21邢台东11：41邯郸东11：59安阳东12：18新乡东12：46郑州东13：12郑州西13：30洛阳龙门13：55/57西安北15：28佛坪16：15汉中16：50广元17：36江油18：17德阳18：49成都东19：14 G1709：天津西至重庆北(12月28日至明年1月14日开行) 天津西8：05胜芳8：24霸州西8：42白沟8：55石家庄10：22邯郸东11：02鹤壁东11：35郑州东12：12洛阳龙门12：48/50西安北14：21鄠邑14：40汉中15：43广元16：28绵阳17：22德阳17：41成都东18：20内江北19：03永川东19：30重庆北20：03 G1710次：重庆北至天津西(12月29日至明年1月15日开行) 重庆北10：31永川东11：06内江北11：32成都东12：28德阳12：54绵阳13：14广元14：11汉中15：00阿房宫16：06西安北16：33渭南北16：52华山北17：13三门峡南17：41洛阳龙门18：12/14巩义南18：30郑州西18：48郑州东19：19新乡东19：42邢台东20：38石家庄21：10保定东21：48天津西22：43 G1831次：济南西至汉中(28日开行) 济南西7：01泰安7：20曲阜东7：41枣庄8：07徐州东8：45萧县北9：07商丘9：44兰考南10：10郑州东10：47巩义南11：16洛阳龙门11：30/32华山北12：27渭南北12：48西安北13：22鄠邑13：41佛坪14：16城固北14：42汉中14：55 G1832次：汉中至济南西(28日开行) 汉中15：20城固北15：33佛坪15：58西安北17：02渭南北17：21三门峡南18：03洛阳龙门18：34/36郑州东19：20开封北19：42商丘20：19永城北20：51徐州东21：42滕州东22：16济南西23：00 G4015次：北京西至宝鸡南(具体开行时间以车站公告为准) 北京西6：05石家庄7：21郑州东8：54洛阳龙门9：30/33三门峡南10：06华山北10：34西安北11：15杨陵南11：46宝鸡南12：11(具体开行时间以车站公告为准) G4016次：宝鸡南至北京西(具体开行时间以车站公告为准) 宝鸡南14：40杨陵南15：07西安北15：44华山北16：17三门峡南16：51渑池南17：20洛阳龙门17：38/42郑州东18：29新乡东18：51安阳东19：19邯郸东19：38石家庄20：30保定东21：08北京西21：49 G1836次：重庆西至青岛北(具体开行时间另行通知) 重庆西7：55永川东8：18内江北8：44成都东9：40德阳10：05绵阳10：25广元11：27汉中12：14洋县西12：33西安北13：43华山北14：17三门峡南14：45洛阳龙门15：16/18郑州东16：06兰考南16：39民权北16：54商丘17：13砀山南17：39永城北17：51徐州东18：47枣庄19：10滕州东19：25济南20：17淄博21：01青州市21：21潍坊21：44青岛北22：42 G1975次：上海虹桥至西安北(12月28日至明年1月15日开行) G1976次：西安北至上海虹桥(12月28日至明年1月15日开行) 另外，G564次洛阳龙门至北京西、G1812次洛阳龙门至上海虹桥改变运行区间，不再进郑州站，改进郑州东站。G2007、G2006次郑州至西安北，G2013、G2012次郑州至西安北均改为郑州东站始发、终到，28日起临时停运，具体开行时间另行通知。 【取消或停运5趟】 北京西至洛阳龙门G4569、4570次，南宁东至西安北G1547、G1548次，上海虹桥至西安北G1925次。 洛阳站 【新增2趟】 K508、507次贵阳-北京西(具体开行日期另行通知) 【延长区段2趟】 K596、K595次乌鲁木齐-杭州，运行区段调整为阿克苏-杭州 【停运或不经洛阳站4趟】 K869、870次郑州-成都停运 K820、819次重庆北-北京西不经过洛阳站（洛阳网综合）