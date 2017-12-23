垂头塞耳（河洛典故）

“垂头塞耳”，垂下脑袋，把耳朵塞住，指装聋作哑、不闻不问。

东汉元兴元年(公元105年)，汉和帝刘肇驾崩，其子刘隆继位。

刘隆是刘肇最小的儿子。刘肇生前有十几位皇子，大都夭折，后来再有皇子，他就派人秘密将其送到民间让人抚养，百官无人知晓。刘肇死后，邓皇后派人将皇子刘隆从民间领回来，当时刘隆才出生100多天。

刘隆继位，邓皇后被尊为皇太后，临朝摄政。

临朝的邓太后针对当时汉王朝的弊端采取了一系列匡正措施，其中一条就是加重对不法官员的处罚。

延平元年(公元106年)秋，邓太后对司隶校尉和部刺史说：“近来有些郡和封国发生水灾，庄稼损毁严重，朝廷检讨过失，深感忧虑。然而，一些地方官府为了得到丰产的虚名，隐瞒灾情，夸大开垦田地的面积，不去统计境内的逃亡人数，掩盖盗匪活动的事实，不按照规定任用官吏，贪婪苛刻，祸害百姓。”

面对这些情况，邓太后敕令道：“刺史垂头塞耳、阿私下比，不畏于天、不愧于人。”刺史们装聋作哑、不闻不问、徇私包庇、互相勾结，上不畏惧天、下不怕愧对百姓。

最后，邓太后说，从今往后，朝廷将加重对不法官员的处罚，“从现在开始，各郡要核查各自辖区内百姓的受灾情况，免除他们的田赋”。

除了严惩不法官员，邓太后还采取了相应措施。

延平元年(公元106年)五月，下诏大赦天下，将犯法禁锢者一律释放。

六月，削减太官、导官、尚方、内署的御用衣服、车马、美食和奢靡的物品，遣散掖庭的部分宫人，将罚入掖庭充当奴婢的皇族成员一律免罪，让他们成为平民。

这年八月，年仅一岁的殇帝刘隆驾崩。在邓太后的主持下，清河王刘庆的儿子刘祜(hù)被立为皇帝，邓太后依然临朝摄政。（洛阳晚报记者 陈旭照）