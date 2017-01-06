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《嵩县弃婴静静》后续报道：静静已出院迎接新生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-28 09:17

　　沐浴着温暖的阳光，静静捧起了语文书

　　今年1月，静静在破旧的老房子中做饭(资料图片)

　　核心提示

　　今年年初，一个叫静静的小女孩牵动了无数人的心。生下来便被遗弃的她，在栾川被嵩县农民肖文娃带回家抚养。她身患重病，父亲已无力救治，徘徊在生死边缘。最终，全城的爱心让她不但接受了手术，还进行了康复治疗，并于昨日出院。

　　昨日下午，在医院住了将近12个月的静静，第一次来到她位于嵩县何村乡的新家，这里是易地扶贫搬迁的一个多层住宅小区。在这里，重获新生的她也将开始全新的生活。

　　社会各界的爱心，让她重获新生

　　今年1月3日，《洛阳晚报》记者第一次来到静静位于嵩县何村乡吕岭村的家。这个位于半山腰的家破旧而贫困，院子没有门，一间四面漏风的土坯房是静静和父亲住的地方，房间潮湿阴冷，就连静静的书上都长了绿色的霉菌。（新闻回顾>>>小山村的“丑小鸭”谁能给她第三次生命

　　11岁的静静生下来就患有脊髓栓系综合征，尽管肖文娃带她回来后就做了手术，但效果并不理想。记者见到她的时候，她的身上长了很多褥疮、双脚畸形、大小便失禁，更严重的是，如果不能及时接受治疗，她的生命随时面临危险。

　　为了帮助这个家庭，河科大一附院派出专家到静静家中为她会诊，爱心人士又把她送到医院。经过本报和其他媒体报道，社会各界人士的爱心如潮水般涌来，这个乡村的“丑小鸭”女孩，迎来了生的希望。

　　高难度的手术、将近一年的康复治疗，这个坚强的女孩都一步步挺了过来。如今静静原本没有知觉的右小腿，已经开始恢复知觉，之前不受控制的右脚，现在也可以自由活动了。

　　令人遗憾的是，静静目前仍不能控制大小便。为了解决这个问题，医院本月原本要为她做造瘘手术。为此，本报和其他爱心人士启动了小玉强儿童救助基金，本月7日给静静的住院账户上打了20000元。后来，医院泌尿外科医生经过检查认为，静静的情况即便做了造瘘手术，还可能漏尿。因此，在结束了将近一年的康复治疗后，医生建议静静出院。

　　从今年1月10日静静住院到昨日出院，社会各界爱心人士共捐助了150285元。这些钱让静静做了手术，在医院进行了近一年的康复治疗，也挽救了这个女孩的生命，让她重获新生。（新闻回顾>>>《嵩县弃婴静静》：3天已募4万多元 呼吁更多爱心力量加入

　　从土坯房到楼房，静静有了新家

　　昨日中午，微信公众号“河洛乡村”的负责人韩延昭专门从嵩县赶到医院，和本报记者一起送静静回家。

　　他们位于何村乡政府附近的新家，在一个叫凤翔社区的易地扶贫搬迁小区里，小区里流水潺潺，还有不少健身器材。静静的新家在一楼，大门上大红对联的横批上写着“安居乐业”四个大字。

　　推开门，静静如今的新家窗明几净，温暖的阳光洒满了与客厅相连的大阳台。静静好奇地打量着这套新房子，当被问到自己要住哪个房间时，她有些害羞地指着北边的一个小房间说，自己住这里，南边那个有阳光的大房间让爸爸住。

　　静静和爸爸的新家干净明亮

　　肖文娃说，根据政策他们分到了这套75平方米的房子，两室一厅一厨一卫，还有一个储物间。今年10月他拿到了钥匙，新房里墙壁洁白，地板砖已铺好，门窗、电风扇、电灯都已安好，就连坐便器和洗脸台也都装好了。他去旧货市场买了一张床，又把家里的旧床搬来，找人做了一套橱柜，又买了一个新沙发便入住了。

　　“这台电视也是政府给俺发的，政府想得太周到了。”指着客厅墙上挂着的液晶电视，肖文娃说。

　　渴望读书的她，长大以后想当医生

　　阳台上，坐在轮椅上的静静拿起一本语文书读了起来，她整个人沐浴在阳光中，温暖而惬意。

　　读了一会儿，她告诉我们，爸爸已经答应她，很快就送她去附近的小学上学，因为耽误了一年，她将从3年级读起。

　　“读了书以后我就去考学。”静静说，她以后想当一名医生，因为医生可以治病救人，她也想成为这样的人。

　　听到孩子这样说，记者握起静静的小手，为她加油。

　　“阿姨，以后我们还会相见吗？”临别之际，静静问。

　　“会的，下次再见，你希望阿姨给你带什么？还是芭比娃娃吗？”

　　“不，我不要芭比娃娃了。你能给我带一些作业本吗？我想读书认字。”

　　“好的孩子，你会读很多书，认很多字的。”

　　静静，愿你一切都好。(为保护未成年人隐私，文中静静为化名)（洛阳晚报记者 李砺瑾/文 杜卿 张斌/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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