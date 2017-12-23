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朗读亭带来的不只有书声
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-28 09:01

　　任何文化产品，都该注重用户的体验，体验好了，才能激发人们对文化的兴趣，满足人们的文化需求。

　　市少年儿童图书馆设置在洛阳会展中心城市会客厅门前的《朗读者》同款朗读亭，近日已完成初步调试，向市民免费开放。（>>>>新闻回放

　　央视的《朗读者》火了，朗读亭应运而生，成为广受追捧的“网红”。朗读亭曾经登陆广州、北京、杭州、上海、西安等城市，并无一例外受到市民欢迎。在上海，参加朗读的市民平均排队7个小时，有的人排队甚至超过9个小时，在他们当中，有坐着轮椅的耄耋老人，有朝气蓬勃的小学生，还有抱着孩子的年轻母亲……虽年龄不同、职业不同，但他们有一个共同的愿望：走进朗读亭，享受朗读的乐趣。

　　俗话说“三分文章七分读”，朗读不仅可以加深对文章的理解、增强记忆力，还能增强语感，有利于口语能力的培养。无论是古代文人墨客的“朗吟白雪阳春句”，还是现代学校早读课上的琅琅书声，都体现了人们对朗读的需求。从教室到舞台，从一个人朗读到一群人诵读，从在公园里朗诵到在网上朗读，朗读越来越成为一种文化需求。

　　朗读亭的意义，在于打造了一个相对私密的朗读空间，唤醒了人们潜藏的朗读热情，人们可以自由畅快地“读我想读”，朗读变得和唱歌一样简单。在朗读亭内，你不必担心自己的普通话不标准、对朗读技巧不熟悉，更不用担心会被人笑话，你可以不受打扰地体会声音的魅力，感受文字的力量，同时，在不打扰别人的情况下释放情绪、缓解压力……

　　作为一款文化产品，朗读亭无疑是成功的，它带来了更好的文化体验，让阅读真正成了“悦读”。因此，朗读亭登陆洛阳，带来的不只有琅琅的书声，还有深深的思考：任何文化产品，都该注重用户的体验，体验好了，才能激发人们对文化的兴趣，满足人们的文化需求，使文化更快地融入居民的生活。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：史戎戎]
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