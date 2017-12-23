“自闭症男孩独自乘公交车引风波”续：妈妈讲述孩子成长经历

妈妈和小刚

一则网帖牵出一位公交车司机对一个每天独自乘车上下学的患病少年的默默关爱；这个少年的父母在孩子成长过程中尝试着“放手”，则体现了家长对“星星的孩子”更重的责任和深深的爱护。

昨日，本报《一个举止奇怪的男孩上了公交车……这事儿在网络世界引起了小小风波》一文刊发后，引发不少读者关注和议论。《洛阳晚报》记者再次采访了小刚(化名)的家人，听小刚的妈妈讲述这个孩子的成长经历。

1 “星星的孩子”喜欢凑热闹，父母“放手”背后是担心

昨日9时许，在涧西区一栋住宅楼里，13岁的小刚正和妈妈在沙发上“拉锯”，他一边“呵呵”笑着，一边试图把左手从妈妈掌心里挣脱出来……反复几次之后，妈妈拍拍小刚的头，站起来拉着他的手一起走到了门外。

“他喜欢到处乱跑，所以让孩子自己坐公交车，我的担心不比平时少。”小刚的妈妈说。

半年前，患有自闭症的小刚转到西下池附近的特教学校上学，每天早上由爸爸送到学校，中午爷爷负责接送，下午再把他送上回家的公交车。“有一次，我在路边买东西，没留意孩子自己上车了，我一路追赶，结果发现他知道在哪儿下车。”小刚的爸爸说，从那时起，他们开始尝试“放手”，让小刚慢慢走向社会。

“放手”看似简单，其实父母的担心比守护更多。小刚的妈妈说，那则网帖描述的场景，自己太熟悉了，因为“小刚特别希望被别人关注，喜欢大笑、拍拍别人，这些行为可能被看成‘不正常’”。每次出门，小刚都要求坐公交车，最喜欢往人多的地方凑，外出吃饭也总要叫上全家人。

妈妈的手最温暖

2 少年能写字、会计算加减法，得益于当教师的妈妈耐心付出

作为一名小学教师，小刚的妈妈希望尽可能多地教儿子知识，她陪着小刚上了两年学前班，一直陪到小刚去年上完小学四年级。“他已经长到1.75米了，而且继续学习的话，跟不上了。”于是，她把儿子转到了特教学校。

如今，小刚能写不少汉字，还会计算简单的加减法，外出能辨认方向，一般不会迷路。“一步一步走过来，堆砌的是点滴耐心。一开始，我教得几乎要崩溃了。”小刚的妈妈直言。

孩子学习汉字笔画，该怎么教？小刚的妈妈是这样做的：在纸上点两个点，握着孩子的手，把点连起来；两个点太远了，中间再分成两个点、三个点、四个点甚至十个点，直到近得能让小刚把这些点连起来。

学习加减法的时候，小刚的十个手指数不过来，妈妈就抓住他的指头，一个一个地弯曲、捋直，再重复十遍，二十遍……“我记得有一位专业老师说过，教自闭症的孩子学东西，就好像把馒头一点点揉碎，如果他接受不了，说明馒头不够碎，不要着急和生气，就再揉碎一些，直到他能接受。”小刚的妈妈说。

为了让小刚尽可能地适应周围环境，父母像对待牙牙学语的孩童一样，每一件事都反复念叨。比如，绿化带、红绿灯、斑马线……对于每一个词，父母不知道重复了多少遍，小刚才学会了自觉遵守交通规则，外出也能认清回家的方向。

3 少年的交流方式常让人误会，妈妈希望更多人理解、帮助自闭症患者

小刚的妈妈说，在很多人看来，“星星的孩子”不合群，社交沟通困难，语言能力发育迟缓，还多动，“其实，他们只是在用自己的方式和这个世界交流”。

比如，在路上看到有人吵架，小刚会跑过去拍拍对方的胳膊，表达“劝架”的意思；看到有人遇到困难，他会绕着一圈圈地来回跑，一副很着急的样子；“孩子姥姥住的小区有几位老人很喜欢小刚，他为了引起人家注意，有时候走到面前故意坐到地上，让别人关心他”。小刚的妈妈说，这些点点滴滴经常会让别人误会，她能做的就是不停地解释和道歉。

“这么多年的陪伴、养育，作为父母，我们的承受能力已经足够强大了。”小刚的妈妈说，除了教育，她希望越来越多的人能理解“星星的孩子”，帮助他们融入社会。（洛阳晚报记者 李岚/文 李卫超/图）