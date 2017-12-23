有人上门推销报警器 您得多加留意

“网上卖十几元的东西，他们上门推销时竟然要收100元。”市民张先生告诉《洛阳晚报》记者，近日，有人到他们小区上门推销报警器，声称每户都要安装，幸亏他是从事保安工作的，识破了骗局。

反映 有人上门收费装报警器，听到居民报警匆匆离开

张先生家住老城区凤华苑小区，24日19时许，吃过晚饭后，张先生到卧室休息，妻子在客厅里看电视。这时，敲门声响起，张先生的妻子打开门一看，是一个看上去20多岁的女子，她自称安防公司工作人员，要在张先生家门上安装一个报警器。

女子用不干胶将一个白色盒子粘在张先生家大门内侧，随后向张先生的妻子索要100元费用。

张先生闻声来到客厅，看到报警器设计简单，但价格不低，心中起疑，便向该女子询问其所在安防公司的名称，并要求查看其工作证件。女子未回答，也未提供，只是反复强调每户都要安装。

张先生遂拨打110报警，请民警前来核查该女子的身份，该女子闻听立即从门上拽下报警器，快速离开。

26日，记者来到凤华苑小区了解情况。“对方明显是想骗钱！”张先生说，他在一家公司做了20多年内保工作，对报警器有所了解，他还专门在网上查看了同款报警器，价格才十几元。

74岁的冯先生住在凤华苑8号楼，他说，近一个月前，也有年轻女子上门向他推销报警器，他当场就拒绝了。

核实 冒充安防人员推销报警器，多半是在骗钱

“这可能是一些推销员混进小区向居民推销产品，物业并不知情。”凤华苑小区物业人员告诉记者，小区内设有监控设施，物业人员发现推销人员擅自进入小区，一般会立即进行劝阻。

该工作人员说，从居民反映的情况来看，自称安防人员推销报警器多半是骗局，他们已经提醒居民要多加小心，不要上当。

记者在网上搜索发现，各地关于冒充“安防人员”上门推销报警器的报道屡见不鲜。

提醒 注意甄别上门人员身份，必要时拨打110

记者从市110联动指挥中心了解到，每年年底，以燃气公司、安保公司等单位工作人员名义行骗的情形会有所增加，这类人员要么销售质次价高的燃气软管、燃气报警器、门窗报警器等产品，要么用三无产品忽悠居民，居民一旦“中招”了就再也联系不上他们。

洛阳新奥华油燃气有限公司相关负责人提醒，新奥公司安检员统一着黄色或蓝色工装，胸前佩戴工作牌。您若怀疑安检员身份，请观察其着装，并可根据其工作牌上的信息拨打新奥燃气公司客服热线95158核实。

“张先生对上门推销人员的应对措施很有借鉴意义，值得学习。”老城派出所民警说，遇到上门推销商品的人员，一定要仔细甄别其身份，并认真查看其推销的商品包装是否符合国家相关规定，产品名称、产地、质量保修期等标注是否齐全，有没有正规发票等，不要轻信，避免上当。若发现对方身份有问题，要立即拨打110报警。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 李保宏）