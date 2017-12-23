小区相关设备频遭破坏 居民充电不方便

【居民反映】

市民刘女士：我是涧西区洛轴14号院21号楼的居民，这两天，小区院内的电动车充电设备频繁遭到人为破坏，充电桩插孔里被填满了白乳胶，有几个充电设备还被砸碎了，给需要为电动车充电的居民带来很多不便。

【记者采访】

洛轴14号院21号楼位于天津路与中州西路交叉口附近，是一个独栋高层住宅小区，有2个单元。记者发现，电动车棚内安装有十几个供电动车充电的专用充电设备，充电设备上的充电插头内被人填满了白乳胶，已经无法正常使用。

小区物业服务中心内张贴的公告显示，该小区安装的充电设备具备主动维护电瓶功能和漏电保护功能，办理过充电IC卡的居民可以在设备上刷卡对电动自行车、电动四轮车进行充电。

刘女士说，这些充电设备已投用一年多了。26日下午，她发现院内的电动车充电设备被破坏后，当即联系小区物业到场查看。经查，除了被填白乳胶，有几个充电设备还被砸碎了。小区物业工作人员立即拨打110报警，又联系维修人员到场更换了几台新的充电设备。

“派出所民警到场查看，初步判断是有人故意搞破坏，已立案调查。没想到，过了一夜，新更换的充电设备又被破坏了。”负责维护充电设备的小区物业工作人员侯师傅说，他已向民警反映了最新的情况，并调取了小区的监控视频，查找搞破坏者。由于充电设备的充电插头内都是白乳胶，清理干净需要时间。记者发稿前获悉，该小区物业人员紧急维修了一些充电设备，目前，部分充电设备可正常使用。

民警说，破坏小区充电设备的行为属于故意毁坏公私财物，如果损失不大，可对涉事者进行行政处罚；如果损失较大，将构成故意毁坏公私财物罪，涉事者会被依法追究刑事责任。（洛阳晚报记者 郭学锋）