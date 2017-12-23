昨天您体验免费公交了吗？洛阳101条公交线路均免费

这辆三十七路公交车上的刷卡机昨日处于关闭状态

昨日，您体验免费公交车了吗？

为提倡绿色出行，降低大气污染，本月27日至31日，我市公交集团所属线路车辆全部免费乘坐。昨日是免费的第一天，不少市民上车后惊喜不已，记者也乘坐多趟公交车进行了体验。

市公交集团相关负责人提醒，随着乘客人数增加，未来几天各线路发车频次将持续增加，欢迎大家首选公交出行。

体验

不掏钱坐车，市民纷纷点赞

昨日8时前后，记者在王城大道与牡丹大道交叉口以南的公交站上了一辆62路公交车。与往常不一样的是，这辆公交车上投币口被一条黄色胶带封了起来，刷卡机的屏幕上一片漆黑，没有任何显示。

看到记者拍照，司机李师傅解释：“从今天开始，公交车免费坐5天，为了避免大家习惯性投币、刷卡，所有公交车都临时封了投币口、关了刷卡机。”

听到李师傅的解释，正排队上车的几名市民脸上露出惊喜的表情。“免费坐公交？让我赶紧给家里人说说！”市民牛女士落座后就打开手机微信在朋友圈发了消息。说起免费乘车，车上不少乘客纷纷点赞：“挺好”“支持绿色出行”“路上车少了，公交才能跑得快”……

释疑

101条公交线路均在免费范围内

在昨日上午的体验中，记者发现，由于不少乘客对免费乘车并不了解，每到一个站点，司机师傅都要向乘客多次解释：“从今天起，公交车免费坐，不投币、不刷卡，请直接往后走！”有些司机师傅干脆写个“通知”贴在了刷卡机上，告诉大家“今天免费，本车免费”。

针对大家对免费乘车的疑问，记者请市公交集团相关负责人进行了详细说明。

●免费时间：本月27日至31日

免费不分时段，只要在该条公交线路的运行时间内，所有车辆均可免费乘坐。

●免费线路：市公交集团所属的全部公交线路

目前市公交集团正在运行的公交线路共有101条，包含96条常规线路和5条公交专线，这些线路全在免费范围内。其中，除了开往吉利区的85路和开往孟津县常袋镇的83路，其他线路都在市区运行，欢迎市民乘坐。

需要提醒市民注意的是，开往偃师、新安、宜阳等县(市)的城际公交车不在本次免费范围内。

提醒

若没有急事，请避开高峰期乘车

市公交集团运营部门相关负责人表示，从昨天的监测情况来看，乘客并没有大幅增加，各条线路乘客量基本保持正常水平。

考虑到免费乘车的信息进一步广而告之后，乘车需求可能大幅增加，为了保障市民顺畅出行，目前我市2000多辆公交车已全部上岗，未来几天，所有线路的公交车发车频次将持续增加。

为了方便大家乘车，市公交集团在此提出几条小建议——

一、请大家文明乘车，排队从前门上车、后门下车。

二、在早、晚高峰(7：30至9：00、17：00至18：30)期间，公交车上相对拥挤，如果没有急事，请老年人及不上班的市民尽量错开高峰期乘车，保证上班、上学、外出办事的乘客顺畅出行。

三、请维护公共安全，不携带宠物和易燃、易爆、有毒等危险品乘车。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 王明广/文 记者 张怡熙/图）