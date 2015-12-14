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洛阳市新增6家省级创新联盟
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-28 08:37

　　记者昨日从市科技局获悉，省科技厅日前公布了2017年度河南省产业技术创新战略联盟组建名单，我市6家联盟上榜。至此，我市省级产业技术创新战略联盟增至21个。

　　产业技术创新战略联盟是由企业、高校、科研院所及其他组织机构围绕产业需求和共同利益，形成的联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的技术创新合作组织。根据有关规定，联盟构建期满并通过省科技厅考核后，将在各类科技计划项目实施、技术人才培养、金融服务和创新平台建设等方面得到优先支持。

　　6家新入围的联盟分布在装备制造、新材料、生物医药等领域

　　中信重工机械股份有限公司

　　省矿业工程核心技术创新战略联盟

　　洛阳金鹭硬质合金工具有限公司

　　省先进钨产业技术创新战略联盟

　　河南科技大学

　　省电子功能材料产业技术创新战略联盟

　　洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

　　省吸附材料产业技术创新战略联盟

　　洛阳市科丰冶金新材料(集团)有限公司

　　省冶金新材料产业技术创新战略联盟

　　洛阳莱普生信息科技有限公司

　　省畜禽疫病诊断产业技术创新战略联盟（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 冯志昌）
[ 责任编辑：周萌]
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