昨日，2017中国(洛阳)第八届电子商务大会召开。大会以“拥抱分享”为主题，与会人员围绕企业转型发展、“一带一路”、电商新玩法等话题进行深入交流和探讨。

本届大会是在市商务局、市工信委、涧西区政府指导下，由容威物联、洛阳国家大学科技园、卓阳耀滨科技园主办的。与会嘉宾通过主题演讲、主题论坛等方式，共话电子商务发展的机遇和挑战。

“一带一路”是本届大会的重要议题之一。在主题论坛“一带一路我们走出去”环节中，我市多位从事外贸经营的企业家分享了各自的心得体会。洛阳王力重型机械有限公司总经理王建伟认为，“走出去”共分为三个层次，一是产品“走出去”，二是企业“走出去”，三是资金和品牌“走出去”。“一带一路”沿线国家和地区市场很大，洛阳企业一定要抢抓“走出去”的机遇。洛阳冠杰软轴控制器有限公司总经理唐亚杰表示，电子商务是企业转型的出路，品质和品牌是企业“走出去”的根本，一定要做好产品，打响自己的品牌。一拖国际经济贸易有限公司副总经理周向前建议，“走出去”不能盲目，要认清自己，认清“走出去”目的地的市场，找好自己的定位。同时，要注意规避政治、汇率等风险。

电子商务产业是我市“565”现代产业体系的重要组成部分。据悉，截至目前，我市企业电子商务应用率已达到60%。今年前三季度，我市实现电子商务交易额1331亿元，同比增长11.2%；网络零售总额228亿元，同比增长55%，高于全省平均增长水平。（洛阳日报记者 孙小蕊）